Fünf Tage Programm in den Ferien

Lampertheim. Die Jugendförderung Lampertheim bietet auch in diesem Jahr wieder ein Herbstferienprogramm vom 24. bis zum 28. Oktober für Kinder und Jugendliche an. Da die Herbstferien dieses Jahr nur eine Woche lang sind, wird die Woche gesplittet. Die ersten drei Tage richten sich an junge Menschen, die mindestens zwölf Jahre alt sind.

Los geht’s am Montag, 24. Oktober, um 9 Uhr an der Zehntscheune mit einem Ausflug in den Freizeitpark Tripsdrill, der gegen 19 Uhr enden wird. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Am Dienstag, 25. Oktober, gibt es ab 18 Uhr einen offenen Treff in der Zehntscheune. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, miteinander Switch, Billard, Darts und vieles mehr zu spielen. Dieses Angebot ist kostenlos und ohne Anmeldung. Mittwochs verwandelt die Jugendförderung die Stadtbücherei und das Media.Lab in einen Tatort, an dem die Jugendlichen verschiedene Stationen wie Escape-Spiele, Greenscreen, Roboter und vieles mehr erwartet. Auch dieses Angebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung.

Die letzten beiden Tage richten sich an die Sechs- bis Elfjährigen. Am Donnerstag, 27., und Freitag, 28. Oktober, gibt es jeweils von 10 bis 15 Uhr einen kunterbunten Spiel- und Spaßtag in der Zehntscheune. Kreatives, wie das Basteln von Dekorationen oder Kürbisse schnitzen, steht auf dem Programm. In der Teilnehmergebühr von acht Euro sind ein Mittagssnack, Getränke, sowie das Bastel- und Spielmaterial enthalten.

Anmeldungen für das Ferienprogramm werden ab Montag, 10. Oktober, über den Rathaus-Service im Haus am Römer, Domgasse 2, angenommen. Weitere Informationen gibt es bei der Jugendförderung unter Telefon 06206/935-393 oder per E-Mail an jugendfoerderung@lampertheim.de. red