Fünf Jugendliche konfirmiert

Hüttenfeld. In einem emotionalen Gottesdienst sind an Pfingsten in der evangelischen Gustav-Adolf-Kirche Laetitia Seth, Katharina Ehret, Timea Schneider, Leon Eichenauer und Lukas Grieser konfirmiert worden. Zwei Jahre lang hatte es im Stadtteil Hüttenfeld keine Konfirmation mehr gegeben. Während die fünf Jugendlichen mit Pfarrer Thomas Höppner-Kopf einzogen, wurden Bilder der Konfirmandenfreizeit auf eine Leinwand projiziert. Danach taufte der Pfarrer eine der Konfirmandinnen, die dazu sehr persönliche Segenswünsche ihrer Mitkonfirmanden erhielt. Nach der Einsegnung durften die neuen Gemeindemitglieder Rosen an ihre Eltern und ihre Taufpaten verschenken. / ron

