Führungswechsel an der Spitze

Lampertheim. Über einen guten Besuch der Tennisfreunde anlässlich der Mitgliederversammlung des TC Rot-Weiss Lampertheim konnte die Vorsitzende Helga Mrotzek bei der Begrüßung freuen, denn die Terrasse war bei strahlenden Sonnenschein gut gefüllt. Nun, der Anlass war von einiger Wichtigkeit, denn es stand ein Generationswechsel in der Führungsspitze des Vereins an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch zunächst erfolgten die Rechenschaftsberichte der Vorsitzenden und der einzelnen Ressortleiter. Mrotzek berichtete von 32 Austritten und 55 Neueintritten. Damit hat der Verein die 400-Mitglieder-Grenze deutlich überschritten und das trotz Pandemiezeiten, betonte die Vorsitzende. Der Invest auf dem Vereinsgelände hat sich bewährt. So ist unter anderem die Photovoltaikanlage auf dem Dach ertragreich. Nur der Wasserverbrauch macht einige Sorgen, da es einen Limitwert gibt. Weiterhin ist die beschlossene Satzungsänderung mittlerweile beim Registergericht beurkundet und hat somit volle Gültigkeit, so Mrotzek.

Jugendwart Steffen Götz berichtete über die Nachwuchsarbeit, welche natürlich auch unter der Pandemie gelitten hat. Trotzdem blickt er optimistisch in die nähere Zukunft und verspricht eine aktive Teilnahme der Jugend bei der Medenrunde. Auch alle sonst üblichen Events werden dieses Jahr durchgeführt, versprach er.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sportwartin Petra Coconcelli berichtete über die Sportergebnisse: Elf Mannschaften sind gemeldet. Immerhin drei Mannschaften schlagen aktuell in der Verbandsliga auf. Die beliebten Stadtmeisterschaften werden vom 23. bis 31.Juli durchgeführt. Der zweite Vorsitzende Wolfgang Geier berichtete über die Platzanlagen, ehe Thorsten Gärtner seinen Finanzbericht vorstellte. Die Einnahmen haben sich gut entwickelt, berichtet er, zumal der Verein jetzt auch die Tennishalle verwaltet und damit auch einen Winterbetrieb ermöglicht. Die Schulden sind getilgt, der Verein ist in einer finanziell guten Phase.

Kredit vollständig getilgt

Die Entlastung des Vorstands war angesichts der positiven Nachrichten, nur noch Formsache. Der ehemalige Vorsitzende Karl Wilhelm Klingler nahm die guten Nachrichten zum Anlass, einen emotionalen Rückblick auf die finanzielle Entwicklung des Vereins zu halten. 2002 habe er mit zitternden Händen die Kreditaufnahmen über 276 000 Euro unterschrieben, um den Verein zu sanieren. Die Tilgung der Schulden wäre ein Generationenproblem, so die Annahme. Nun ist man nach 20 Jahren wieder schuldenfrei. „Hut ab“, so sein Kompliment für die Leistung.

Die folgenden Ergänzungswahlen kündigte Klingler als einen Generationswechsel an. Die Vorsitzende Helga Mrotzek und ihr Stellvertreter Wolfgang Geier stellen ihre Ämter zur Verfügung, um jüngeren Aktiven Platz zu machen. 17 Jahre lang hat Mrotzek den Verein erfolgreich geführt und war immer mit dem Herzen dabei, wie sie ausführte. Viel erreicht habe man in dieser Zeit. So fällt die erfolgreiche Clubhaussanierung oder der Erhalt des Förderpreises durch die Stadt in diesen Zeitraum. Auch Wolfgang Geier, der sich für die Platzanlage verantwortlich zeigte, betonte, dass er in 19 Jahren Vorstandsarbeit immer mit Enthusiasmus bei der Sache war. Mit langem Beifall und Standing Ovations dankten die Mitglieder ihren scheidenden Vorständen. Im Anschluss stellten sich die neuen Kandidaten für den Vorsitz vor. Andreas Urbach (40) wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt, sein Schwerpunkt wird der sportliche Nachwuchs sein. Auch sein Stellvertreter Thomas Brückmann erhielt die volle Zustimmung.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zum Ende der Versammlung wurden noch zwei Anträge behandelt. Im einen ging es um die Online-Platzreservierung, welche namentlich für alle Mitglieder einsehbar sein soll. Die Versammlung stimmte zu. Der zweite Antrag betraf die zu leistenden Stunden im Verein. Jedes Mitglied muss sich sechs Stunden im Jahr aktiv einbringen oder einen Ausgleich zahlen. Hier will man auf zehn Euro pro Stunde erhöhen, was zu längeren Diskussionen führte. Letztendlich wurde dem Vorhaben zugestimmt.