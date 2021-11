FSG Lola zeigt Moral

Lampertheim. Sie wackelten gewaltig, die Handballerinnen der FSG Lola, aber sie fingen sich gerade noch rechtzeitig wieder: Zu seinem Saisonauftakt feierte der A-Ligist von Trainer Dieter Petermann einen 18:17 (13:10)-Erfolg beim TV Büttelborn. „Das Wichtigste heute ist, dass die Moral und der Teamgeist bei uns stimmen“, bilanzierte der erfahrene Coach nach dem Zittersieg.

Elf Minuten vor dem Ende kassierten die Lolas den Gegentreffer zum 16:17, dann vergab auch noch Vanessa Ehret einen Strafwurf. Doch erst Katrin Grieser und dann Nadine Gärtner mit dem 18:17 stellten die Weichen doch noch auf Sieg.

Dass es zu so einer engen Kiste werden würde, war beim 5:0 nach etwas mehr als vier Minuten noch nicht absehbar. Die Spielgemeinschaft aus TV Lampertheim und Tvgg Lorsch wirkte souverän, doch mit zunehmender Dauer schlichen sich Konzentrationsfehler ein. „Damit haben wir Büttelborn wieder stark gemacht“, so Petermann. Sein Team führte zwar bis zum 15:14 (45.) stets mit zwei bis vier Toren, aber in der Folge riss der Faden völlig. Die Gastgeberinnen nutzten die sich bietenden Lücken in der Lola-Deckung und lag beim 16:15 erstmals vorne (48.). „Durch eine Abwehrumstellung und mit einer unglaublichen Energie- und Willensleistung in den letzten Minuten haben wir das Spiel dann doch wieder zu unseren Gunsten gedreht“, atmete Petermann nach dem glücklichen, aber unterm Strich verdienten Erfolg kräftig durch.

FSG-Tore: Nadine Koob (5), Vanessa Ehret (5/1), Katrin Grieser, Nadine Gärtner (je 2), Janna Brötzmann, Yvonne Höbel, Lena Biedermann, Maren Reinhard (je 1). me

