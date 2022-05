Frühlingsfest macht Laune

Lampertheim. Ehrungen der Mitglieder, Anerkennung für die Mütter und die schönste Jahreszeit – es gibt viele Gründe, warum der GV Cäcilia 1873/Sängerrose 1898 traditionell seine Mitglieder zum Frühlingsfest einlädt. Nun war es wieder soweit: Der Kronesaal war gut besetzt, und Passive wie auch Aktive freuten sich auf einen unterhaltsamen Abend.

Musik wurde natürlich reichlich geboten. Der Beginn der musikalischen Darbietungen war dem Duo „Geigenliebe“ vorbehalten. Kompositionen von Dimitri Shostakovich wurden zu Gehör gebracht, und die beiden Protagonisten Eva Richter und Julia Schmitt zeigten dabei eine ansprechende künstlerische Leistung in Zusammenspiel und Klangfarbe.

Anschließend war der Männerchor des Gesangvereins gefordert. Mit den Liedern „Solang man Träume…“ und der „Raum des Schweigens“ wurde der sorgenvollen Stimmung im Lande Rechnung getragen, bedingt durch das angstmachende Weltgeschehen, was auch der Vorsitzende Rainer Müller in seiner Begrüßung und Ansprache betonte. Kurz ging Müller dabei auf die vergangenen Schwierigkeiten der Gesangvereine durch die Pandemie ein und bedauerte, dass zwei Jahre keine Ehrungen stattfinden konnten.

„Bei den Vorbereitungen für den Abend hatte man manchmal den Eindruck, dass wir das Feiern verlernt haben“, beklagte Müller die lange Isolationszeit. „Es war keine schöne Zeit für uns Chöre, aber vor allen Dingen hat der Auftritt vor dem Publikum gefehlt, was ja für jeden Sänger auch eine Bestätigung für sein Engagement ist“, so Müller.

Den anwesenden Frauen dankte Müller für ihr Verständnis für das Hobby ihrer Männer, ein kleines Präsent lag auch bereit. Nochmal trat der Männerchor vor sein Publikum, um mit dem „Halleluja“ von Cohen eindrucksvoll der Bitte um Frieden Ausdruck zu verleihen.

Nur nicht den Mut verlieren

Rico Klos vom Vorstand des Sängerkreises Bergstraße übernahm dann die Ehrungen der Mitglieder, welche schon 60 Jahre dem Verein die Treue halten. Klos rief in seiner Rede die Erinnerung an Geschehen vor sechs Jahrzehnten wach, auch, um die Distanz zu verdeutlichen, welche zwischen dem Heute und längst vergangenen Zeiten liegt. Den Geehrten dankte er für ihre Beständigkeit, Nadeln und Urkunden wurden überreicht. Edmund Dautenheimer und Heinrich Schillinger blickten dabei auf 65 Jahre aktive Sängerkarriere zurück. Aber auch Dirigent Frank Aiglstorfer gehörte zu den Geehrten. Klos zeichnete ihn für sein 20-jähriges Engagement bei der Leitung des Chors aus.

Rainer Müller übernahm es, die anwesenden passiven Mitglieder zu ehren, wobei er sich besonders freute, dass Peter Bischoff und Klaus Schlappner den Weg in die Krone gefunden hatten, um die Ehrung entgegenzunehmen.

Bischoff dankte im Namen aller Jubilare und bedauerte in seiner Rede, dass die Anziehungskraft der Chöre, in denen früher noch Vater und Sohn zusammen gesungen haben, endgültig vorbei ist. Der soziologische Wertewandel hat hier tiefe Spuren hinterlassen. Aber, so meinte Bischoff, sollte man nicht den Mut verlieren und es immer wieder versuchen, das Interesse am Chorgesang zu wecken. Klaus Schlappner ist 60 Jahre Mitglied und zeigte bei seinem Auftritt, dass er immer noch Teil des Vereins ist. Seine Initiativkraft scheint ungebrochen, denn wie er im Gespräch erzählte, betreut er immer noch eine internationale Jugendmannschaft, welche auch schon in Lampertheim gespielt hat und Sportprojekte zur Förderung der internationalen Verständigung, auch in China.

Mit Musik klang der Abend dann aus. Das Duo „Geigenliebe“ spielte einen schwungvollen Walzer, Frank Aiglstorfer begleitete am Keyboard. Der Chor besang das Lied vom „Schönen Lampertheim“ und schloss passend mit dem Lied „O Herr welch ein Abend“.

Den Abschluss eines gelungenen Ehrenabends bildete ein gemeinsamer Imbiss, zu dem der Verein eingeladen hatte.