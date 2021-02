Lampertheim. „Rauere Zeiten“ kämen auf die Kirche zu. „Woher den Glauben nehmen, dass es irgendwann aufwärts geht?“ Pfarrer Frank Sticksel stellte diese bange Frage zu Beginn der Synode des Evangelischen Dekanats Ried in den kühlen Raum der Lampertheimer Lutherkirche. Dort hatte sich lediglich der Synodalvorstand versammelt. Rund 88 Mitglieder des regionalen Kirchenparlaments waren über Internet zugeschaltet.

Sinkende Mitgliederzahlen und damit verbundene Einnahmeverluste zwingen die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) zum Umdenken. Im Jahrzehnt bis 2030 werde mit einem Mitgliederschwund um 20 Prozent und einem Finanzverlust von einem Viertel – in Summe 140 Millionen Euro – gerechnet. Auch die 1500 Pfarrstellen würden um ein Drittel abgeschmolzen. Allein im Dekanat werde mit einem Rückgang um bis zu 15 Stellen gerechnet. Besonders stark treffe die rückläufige Entwicklung die Kirchengebäude. So werde sich die EKHN laut Präses Michael Wörner von bis zur Hälfte ihrer Gebäude trennen müssen.

Vor diesem Hintergrund sprach Wörner von einem „Worst-Case-Szenario“, das unter anderem dazu führen werde, dass mehr Aufgaben auf den Schultern von weniger ehrenamtlichen Mitarbeitern verlagert würden. Die Leitungsgremien der Kirche hätten darauf zu achten, dass es hierbei nicht zu Überforderungen komme. Die Dekanatssynode werde die Strukturprozesse zu begleiten und auf Gemeindeebene umzusetzen haben. Im Herbst würden erste Vorschläge zur Zukunft der Pfarrhäuser erwartet.

Mahnung vor Ängsten

Der Präses mahnte, sich mit Blick auf die massiven innerkirchlichen Veränderungen nicht in Verlust- und Zukunftsängsten zu verlieren. Stattdessen werde sich die Kirche an ihrer ureigenen Aufgabe zu orientieren haben, „die frohe Botschaft zu den Menschen zu bringen“. Organisatorisch sei den rückläufigen Entwicklungen etwa mit einer Stärkung der nachbarschaftlichen Strukturen zwischen Gemeinden zu begegnen. Diesbezüglich äußerte sich die Starkenburger Pröpstin Karin Held während der Dekanatstagung hoffnungsfroh; rege sich doch trotz der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise ein „reiches und vielfältiges kirchliches Leben“.

Freilich sprach auch Dekan Arno Kreh von einer „schwierigen Zeit“, in der sich kirchliche Spielräume zusehends einengten. Auch Kirchenmitarbeiter seien vereinzelt nicht frei von „enormen psychischen Belastungen“. Pfarrer wie Ehrenamtliche sollten gerade in diesen Tagen darauf achten, sich nicht zu überfordern. Gleichzeitig werde es darauf ankommen, nicht einer „resignativen Grundhaltung“ zu verfallen, sondern neue Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen.

Besorgnisse äußerte Kreh gegenüber problematischen gesellschaftlichen Randerscheinungen, in denen sich „Fundamentalkritik“ an Demokratie, Wissenschaft, Kirche und Medien zeige. Bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen mit rund 70 Teilnehmern in Rimbach seien Gesprächsangebote durch Kirchenvertreter teilweise aggressiv zurückgewiesen worden. Aufgabe der Kirche sei es, sich unmissverständlich zur demokratischen Ordnung zu bekennen.

Unterdessen werden im Dekanat Bergstraße die Kirchenvorstandswahlen vorbereitet. Die Mitglieder von insgesamt 44 evangelischen Gemeinden haben im Juni die Wahl. In 29 Gemeinden werden Kreh zufolge nur die Mindestanzahl der erforderlichen Kandidaten erreicht, elf Gemeinden hätten ein deutlich höheres Interesse angemeldet.

Im Verlauf der Synode wurde die stellvertretende Dekanin Silke Bienhaus wiedergewählt. Sie teilt sich die Stelle mit Karl Hans Geil, der im Herbst dieses Jahres in Ruhestand geht. Bienhaus wird das Amt ab Januar 2022 mit einer vollen Stelle ausüben. Die Amtszeit währt bis 2027. Die Pfarrerin hatte ihr Vikariat in der Lampertheimer Lukasgemeinde absolviert.