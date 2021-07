Fröhliche Klänge vor Fenstern und Türen

Lampertheim. Die Walking-Band der Musiker-Initiative Lampertheim nahm jüngst ihre Instrumente in die Hände und besuchte die fünf Senioreneinrichtungen der Stadt, um deren Bewohner mit ihren Darbietungen zu erfreuen. Den Anfang machte das Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung, dann ging es weiter zum Agaplesion Dietrich-Bonhoeffer-Haus, ins Seniorenwohnheim Dieselstraße und vom Haus Dominikus im Rosenstock zur letzten Station der Seniorenwohnanlage an der Wilhelmstraße.

Herziger Applaus

Überall wurden die Musiker mit Spannung erwartet. „Wir im Haus an der Alten Schule haben ein lebendiges Miteinander, feiern jahreszeitliche Feste und haben viel Spaß und Freude an Musik“, erklärte dort die Mitarbeiterin Angelika Pfrang-Kempf. Deshalb passten die Ständchen der Gastmusiker besonders gut. Bewohnerin Helga Hoffmann hatte extra Herzen aus Karton gebastelt und an Stielen befestigt, damit die Fangemeinde zu den Liedern winken und so ihre Begeisterung ausdrücken konnte.

Einen Moment mussten sich die Zuschauer im Innenhof noch gedulden, denn Saiteninstrumente verändern ihre Stimmung bei heißen Temperaturen. „Wir kommen nämlich gerade aus Rom“, scherzte Gitarrist und Sänger Helmut Wehe. Die Gastgeber ließen sich allerdings nicht an der Nase herumführen. Sie wussten, Wehe meinte die Römergarten-Residenz. Nach dem Stimmen ließen die Band-Mitglieder ihre Instrumente glühen, spielten eine Dreiviertelstunde lang eine Mischung aus beliebten deutschen und italienischen Schlagern sowie englischer Oldies und rissen die Senioren mit.

„Wir haben die gelbe Sonne, die vom blauen Himmel scheint und nun noch die schönen Lieder“, stellte Erster Stadtrat Marius Schmidt fest. Er lobte die Musiker der Walking-Band und dankte für ihr Engagement. Mit ihren Aktivitäten zauberten sie dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht. Und schon übernahm Helmut Wehe die Rolle von Cliff Richard und ließ die Zuhörenden mit dem Klassiker wissen: „Rote Lippen soll man küssen.“ Das „Quando, Quando“, einst gesungen von Caterina Valente, bot dann ein gemischter Musikerchor.

Hans Johnsen aus Hockenheim hatte nicht nur seinen Kontrabass zu schleppen, er brachte mit einem kubanischen Lied karibisches Flair in den Hof der Wohnanlage. Alex Kiesow beeindruckte mit seinen Saxofon-Soli und perkussiven Instrumenten, Schlagzeuger Hans-Jürgen Götz lieferte gedämpfte Klänge und ließ seine Trommel-Besen artistisch kreisen. Das vielseitige Akkordeon bediente Günter Frölich und entzückte mit seiner Spielweise. Bei „Marina, Marina“, dem Welthit von Rocco Granata, ließen die Gastgeber ihre Pappherzen tanzen und schickten somit Grüße von Herz zu Herz.