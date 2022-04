Frische Kräfte für neue Aufgaben

Lampertheim. Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Lampertheimer Gospelchors Ephata wurde auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt und ein neuer Vorstand gewählt. Als Abschlusshandlung des ehemaligen Vorstands wurde der Chor durch die Zweite Vorsitzende Brigitte Glaser begrüßt. Nachdem die Erste Vorsitzende ihr Amt hat ruhen lassen, hatten Glaser und Peter Sturm die zahlreichen Aufgaben zusätzlich übernommen. Nun gab sie einen Rückblick über die Aktivitäten des Vereins in den von der Pandemie geprägten zurückliegenden zwei Jahren.

Projektwochenenden der Kids

Die Ephata Kids des Kinderchorprojekts waren sehr aktiv und haben zwei Projektwochenenden in Anwesenheit und weitere online gestaltet sowie ein Video zum Lied „Sisi Ni Moja“ gedreht. Außerdem haben sie an den zahlreichen Erstkommunionsterminen die Gottesdienste musikalisch mitgestaltet.

Der Chor Ephata ist nach vielen wechselnden Arten zu Proben (in kleinen oder großen Gruppen, an verschiedenen Orten, und immer mit der Option der Online-Teilnahme) nun dankbar, einen neuen Probenraum in der Luthergemeinde gefunden zu haben und freut sich darauf, dort dauerhaft bleiben zu können. Als Corona-Projekt hat der Chor fünf neue Lieder aufgenommen und für vier davon auch ein Video gedreht. Zudem nahm er an weiteren Projekten teil, wie dem Kreuzweg, der Corona-Gedenkfeier des Kreis Bergstraße und „30 Minutes for Culture“.

Das Highlight war dann das ausverkaufte Konzert im Dezember 2021 in der St. Andreas Kirche, bei dem der Chor – unter Pandemie-Auflagen – endlich wieder zusammen vor Publikum singen konnte. Weiter gestaltete der Chor Mixtape- und normale Gottesdienste in der Luther- und St. Andreas-Gemeinde mit. Häufig wurde er dabei vom Jugendchor Ephata Juniors unterstützt.

Nach der Kassenprüfung und Entlastung des alten Vorstands wurde neu gewählt: Sarina Becker (1. Vorsitzende), Gregor Wörner (2. Vorsitzender), Nikolaus Wollscheid (Kassenwart), Katharina Kern (Schriftführerin), Holger Kern (Bilder und Presse), Julia Metzner (Jugendwartin) sowie Astrid Bräuer-Berbner, Patricia Berbner und Melanie Heibel (Beisitzende). Miriam Linke und Tanja Metzner wurden zu Kassenprüferinnen erkoren.

Der neue und größere Vorstand freut sich auf die Zusammenarbeit und die Projekte, die die Zukunft bringt. Nach dem jährlichen Palmsonntag-Gottesdienst und Auftritten des Jugendchors in der Osternacht und Konfirmation, stehen dieses Jahr vier große private Feieranlässe von Chormitgliedern an. Und im Juli wäre ein Auftritt beim Stadtparkfestival möglich. Zudem sind für 2022 schon fünf Kinderchorprojekte geplant. Ein großes Lob ging an die Mitglieder des ehemaligen Vorstands, die in diesen turbulenten Zeiten eine hervorragende Arbeit geleistet haben, insbesondere an Brigitte Glaser und Peter Sturm. Ebenso ein großes Dankeschön an Maria Karb für die musikalische Leitung des Chors und nicht zuletzt an alle nicht namentlich genannten helfenden Hände, die in welcher Form auch immer den Verein unterstützt haben. red

