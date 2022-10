Die ökumenische Aktion Wanderfriedenkerze gedenkt auch in diesem Jahr der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt und macht am Sonntag, 6. November, Station in der Hofheimer Friedenskirche. Die evangelische Kirchengemeinde und die Frauen, die den Gottesdienst gestalten, laden um 10 Uhr ein.

Die Aktion steht unter dem Motto „Späte Einschläge – Folgen von Krieg für Körper und Seele“. Seelische

...