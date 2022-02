Am Sonntag, 27. Februar, um 17.11 Uhr lädt die evangelische Lukasgemeinde zu einem Gottesdienst für den Frieden ein. Der ursprünglich geplante Faschingsgottesdienst fällt aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine aus. „Wir wollen dafür beten, dass die militärischen Handlungen sofort enden und die russischen Truppen aus der Ukraine abziehen. Wir wollen für Frieden in der Ukraine, in Europa und

...