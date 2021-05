Freundschaft überwindet selbst das Leid

Lampertheim. 55 Jahre sind kein klassisches Jubiläum. Dennoch wollte die Stadt Lampertheim die Zeitspanne, in der eine Städtepartnerschaft mit dem französischen Ermont besteht, würdigen. Während andere Partnerstädte sich inzwischen zurückgezogen haben, ist die Verbindung mit Ermont nach wie vor eng. Im Schiller-Café wird dazu an diesem Samstag, 8. Mai, 10.30 Uhr, eine kleine Ausstellung eröffnet.

AdUnit urban-intext1

Wenn sich die Bundeskanzlerin oder Kabinettsmitglieder mit französischen Politikern treffen, betonen sie stets die Verbundenheit zwischen Deutschland und Frankreich. Doch dies war nicht immer so. Im Lampertheimer Stadtpark erinnern noch Denkmäler an die Gefallenen des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71 sowie an die Toten aus den beiden Weltkriegen. Ähnliche Gedenkstätten gibt es in Frankreich.

Wie sollten da freundschaftliche Bande geknüpft werden, wenn insbesondere bei der älteren Bevölkerung noch die Erinnerung an so viel Leid präsent war? Über ein halbes Jahrhundert später kann man sagen: Es hat irgendwie geklappt, vielleicht nicht immer reibungslos, aber der Gedanke, durch regelmäßige Treffen, durch das Kennenlernen der jeweils anderen Lebensart Vorurteile abzubauen, hat sich bewährt.

Auch in Lampertheim mussten die Initiatoren zunächst gegen viele Vorbehalte angehen, oft auch in der eigenen Familie. Doch sie sahen es als ein wichtiges Instrument zur Völkerverständigung an. Indem man den Menschen aus anderen Ländern näher kam, sollten künftig weitere Konfrontationen und Kriege verhindert werden.

AdUnit urban-intext2

Im Januar 1963 war von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle der Deutsch-Französische Freundschaftsvertrag, bekannt als Élysée-Vertrag, unterzeichnet worden. Ausschlaggebend waren hierfür zwar politische Motive, doch sollte fortan vor allem der kulturelle Austausch gefördert werden. Deshalb bemühte sich auch Lampertheim um eine französische Partnerstadt.

Die Wahl fiel auf Ermont, einen Ort nordwestlich von Paris gelegen, mit einer ähnlichen Bevölkerungszahl und Größe wie Lampertheim. Ende April 1966 machte sich eine Delegation auf den Weg, um im Trausaal in Ermont die Urkunden zur Besiegelung der Verschwisterung zu unterzeichnen.

AdUnit urban-intext3

Zwei Monate später kam es zu einem fünftägigen Gegenbesuch. Die französischen Gäste wurden festlich mit Musik und Gesang vor dem Alten Rathaus willkommen geheißen. Während dieses Besuchs wurde auch der neue Bürgermeister Hans Pfeiffer in sein Amt eingeführt. Sein französischer Amtskollege Robert Bichet übergab außerdem das neue Freibad seiner Bestimmung und legte den Grundstein für die spätere Gesamtschule (heute Alfred-Delp-Schule). Es wurden Kränze im Stadtpark niedergelegt und der Toten aus beiden Ländern gedacht.

AdUnit urban-intext4

Herzstück der Städtepartnerschaft war und ist der Schüleraustausch, der „Échange scolaire franco-allemand“, der während der Coronapandemie ruht, aber zuvor jedes Jahr stattgefunden hat. 25 Jugendliche und deren Lehrer reisten erstmals vom 14. Juli bis zum 3. August 1967 mit dem Zug nach Paris und von dort aus weiter mit dem Bus nach Ermont. Sie waren privat in Familien untergebracht, so wie heute auch noch. Viele Anekdoten und sprachliche Missverständnisse sind überliefert, doch es entstanden auch lebenslange Freundschaften. Fast 2000 junge Lampertheimer erlebten seither ein abwechslungsreiches Programm mit Stadttouren durch Paris und Seinefahrten, Besichtigungen von Versailles und Besuche im Stade de France.

Ebenso viele französische Schüler lernten beim Gegenbesuch die Spargelstadt kennen, unternahmen Ausflüge zum Heidelberger Schloss, zum Gutenbergmuseum, dem ZDF-Studio in Mainz oder planschten im Freibad. Auch Unterrichtsbesuche gehörten zum Programm. Und wenn gemeinsam gekocht wurde für das Büfett bei den bunten Abenden, stellte sich zur Verblüffung beider Seiten oft heraus, dass sich trotz gängiger Klischees Franzosen keineswegs nur von Käse und Schnecken ernähren oder die Deutschen von Rippchen und Sauerkraut.

Und wenn zum Abschluss der Feier zusammen „Les Champs-Élysées“ oder die „Ode an die Freude“ geschmettert wurden, dann dürfte dies ganz im Sinne derjenigen gewesen sein, die 55 Jahre zuvor die Verschwisterung ins Leben gerufen hatten.