Freude und Engagement beim Neuschlößer Frühlingsfest

Lambertheim. Bei strahlendem Sonnenschein fand am Samstag das Kinderfrühlingsfest in Neuschloß statt. Zahlreiche Besucher und Anwohner kamen in den Lindenweg und feierten bei Livemusik und kulinarischen Angeboten. Nach fünf Jahren Corona-Pause fand das Fest rund um den Lindenweg das erste Mal wieder statt.

Nach der Begrüßung von Carola Biehal und dem Ersten Stadtrat Marius Schmidt (beide SPD), startete das Programm. Neben einer Hüpfburg, einen Parcours, verschiedenen Spielen und einem Mal-Angebot der Kindergärten für Mädchen und Jungen, gab es auch einen Flohmarkt, auf dem die Erwachsenen stöbern konnten. „Es fließt viel Freizeit in die Gestaltung solch eines Festes“ sagte Biehal und bedankte sich bei den Unterstützern, die das Fest überhaupt ermöglicht hatten. Ebenso bedankte sie sich bei den Helfern für Kaffee und Kuchen und übergab das Wort an Marius Schmidt, der die Organisation lobte.

Er verwies zudem auf das 555-jährige Jubiläum und auf alle Fortschritte, die in Neuschloß während der vergangenen Jahre stattgefunden hätten. „Es gibt viele Gründe, heute zu feiern.“

Aufruf zu weiteren Spenden

Neben Programmpunkten wie Comedy-Vorführungen und musikalischen Auftritten am Samstag, ging das Fest am Sonntag mit einem Gottesdienst der evangelischen Johannes-Gemeinde weiter. So gab es am Vormittag einen Gottesdienst, bei dem anschließend eine besondere Spendenübergabe folgte. Da sich die evangelische Kirchengemeinde, als eine offene Organisation versteht, standen besonders die Themen des kulturellen und sozialen Lebens im Vordergrund. Deshalb hatte der Kirchenvorstand Anfang des Jahres beschlossen, sowohl für das Ahrtal, als auch für die Ukraine Ansprechpartner vor Ort zu suchen, um mit einer großzügigen Spende schnell und effektiv helfen zu können. Nadia Ayche aus Bruchsal hat eine Hilfsorganisation ins Leben gerufen, die sich für die Bewältigung des Jahrhunderthochwassers im Ahrtal einsetzt.

Unbürokratische Hilfe

Sie hilft Betroffenen schnell und unbürokratisch mit Geld oder Sachspenden. Über den Kontakt spendete die Johannes-Gemeinde nun 5000 Euro an die Opfer der Flut und leistet somit einen beachtlichen Beitrag zur Unterstützung der Betroffenen. Auch für die Menschen, die seit mehr als einem Jahr unter dem Krieg in der Ukraine leiden, stellte die Gemeinde einen Scheck von 5000 Euro zur Verfügung. Über Julia Lariutenko, die seit Ausbruch des Krieges mit ihrer Tochter in Neuschloß wohnt, konnte der Kontakt mit der Schulfreundin Nataliya Lomakina hergestellt werden, die sich aktiv um direkte Hilfe für Menschen in der Ukraine bemüht.

Gemeinsam mit einer Metallbau-Firma vor Ort werden Feldöfen hergestellt, welche als Heizung und Herd zugleich funktionieren. Da gerade in den kalten Monaten des Jahres die Menschen dringend solche Hilfsmittel brauchen, hat der Kirchenvorstand entschlossen, dieses Projekt mit einer Spende zu unterstützen. Die Übergabe erfolgte nach dem Gottesdienst. Flyer, die zu weiteren Spenden einladen, wurden an die Besucher verteilt.

Nach solch einer besonderen Aktion ging es mit dem Programm zum Frühschoppen weiter, das Frühlingsfest ging weiter. wgl