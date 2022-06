Freiwillige vor!

Lampertheim. Kurz nach den Sommerferien ist es wieder soweit: Gemeinsam packen Vereinsmitglieder sowie Teilnehmer von Organisationen, Institutionen und Unternehmen am Samstag, 17. September, zum Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar an. „Es ist der achte Freiwilligentag in der Region und Lampertheim beteiligt sich zum siebten Mal“, erklärt Marius Schmidt, der Erste Stadtrat und Dezernent für Ehrenamt, zum Pressegespräch. Er, die städtischen Vertreter Silke Reis und Dirk Eichenauer sowie die Projektleiterin Nina Vogel von der Mannheimer Kreativagentur GO7 gaben jetzt den Startschuss für Lampertheim.

Zur Auftaktveranstaltung wurden schon mal die blauen Würfel und die T-Shirts mit der Aufschrift „Wir schaffen was“ auf der Domwiese präsentiert. Für die Lampertheimer Stadtteile seien aktuell schon zwölf Projekte angemeldet, aber für die Kernstadt bisher nur eins, erklärte Schmidt. Auch wenn er sich sicher ist, dass da noch weitere Organisationen folgen, die an dem Tag ihr Wunschprojekt angehen wollen, möchte er dennoch das Pressegespräch zum Anlass nehmen, die Interessenten anzuspornen, mitzumachen.

Nachhaltiger Effekt

An den bisherigen Freiwilligentagen sei eine ganze Menge geschafft worden und es habe sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Er lobte die Bereitschaft der Lampertheimer zum ehrenamtlichen Engagement. Das Ehrenamt stärke die Menschen, denn sie engagierten sich, um etwas Gutes zu tun. Sie bewegten etwas mit anderen Ehrenamtlern und das uneigennützige Helfen bringe ihnen Freude. Sie schafften einen nachhaltigen Effekt, die Kommune profitiere von den gemeinnützigen Projekten, wie von Verschönerungsarbeiten. Schmidt dankte den städtischen Organisatoren, die regelrecht liebevoll und engagiert den Freiwilligentag begleiteten sowie den Ehrenamtlichen, die eine Vielfalt an Projekten verwirklichen. Obendrein sprach der Erste Stadtrat den zahlreichen Unterstützern seinen Dank aus. „Hungern muss an diesem Tag niemand“, erklärte Schmidt. So werde wieder von der Metzgerei Blüm Fleischkäse und von Schmitt’s Backhaus Brötchen spendiert. Außerdem macht Schmidt auf die Verlosung von Hornbach-Gutscheinen für die ersten 200 Handwerksprojekte aufmerksam. Die Baumarktkette stelle wieder Einkaufsgutscheine in der Höhe von 100 Euro für Materialien zur Verfügung.

„Wir von der Stadt Lampertheim unterstützen die Interessenten bei der Anmeldung für den Freiwilligentag und halten eine Fülle von Werbung bereit“, erläuterte Dirk Eichenauer, der Leiter des Fachdienstes Bildung, Kultur und Ehrenamt. „Es gibt noch die Neuerung Ehrenamtsbörse“, fügte Marius Schmidt hinzu. Diese neue Engagementplattform bleibe auch nach dem Tag aktiv. Bisher galt die Internet-Adresse www.wir-schaffen-was.de nur für den Freiwilligentag und jetzt auch für die Ehrenamtsbörse.

Mit dieser freigeschalteten Plattform werde die Unterstützung für das Ehrenamt weiter ausgebaut. So wöllten die Verantwortlichen den Freiwilligen helfen, Projekte des Ehrenamts auch in angrenzenden Kommunen aufzufinden. „Diese Börse ist für die ganze MRN nutzbar“, betonte Nina Vogel. Damit könnten Vereine und gemeinnützige Organisationen unterstützt werden, ihre Projekte in der Region zu veröffentlichen: „Ihre Initiativen können die Ehrenamtler selbst eintragen.“