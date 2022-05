Freiheit ist nicht absolut

Lampertheim. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Lampertheim wird der Lampertheimer Philosoph Anton Schmitt künftig Impulsvideos zu verschiedenen philosophischen Themen und Fragestellungen präsentieren. Es handelt sich hier um kurze konzentrierte Einführungen in das jeweilige Gebiet. Wer das Ganze vertiefen möchte, kann über einen Link zu einer langen ausführlichen Version gelangen. Im ersten Video, das am Montag, 16. Mai, auf dem YouTube-Kanal von cultur communal veröffentlicht wird, geht es um „Widerfahrnisse“. Behandelt wird das neue Freiheitsverständnis nach der Pandemie, der Wunsch, endlich wieder alles tun und lassen zu können, was und wie man will. Doch dabei bleibe, so Schmitt, außer Acht, dass uns Menschen auch Dinge passieren, eben widerfahren, die wir gar nicht wollen und die wir auch nicht einfach ändern können. Absolute Freiheit in dem Sinne, dass nur passiert, was wir selbst wollen, gebe es nicht. Jeder müsse mit Widerfahrnissen rechnen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1