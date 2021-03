Lampertheim. Das Lampertheimer Hallenbad öffnet frühestens im September wieder. Umso stärker drückt der Geschäftsführer der Biedensand-Bäder, Marius Schmidt, beim Freibad auf die Tube. Dort soll bereits im April die Saison beginnen – laue Temperaturen und tolerante Corona-Verordnungen vorausgesetzt.

Gegen solche Unwägbarkeiten schafft der Erste Stadtrat allerdings Fakten. Ab sofort lädt die Fliegerwiese im Freibad mit ihren Spielgeräten zum Besuch ein. Kinder können dort täglich zwischen 10 und 18 Uhr bei freiem Eintritt toben. Von Mittwoch bis Sonntag steht neben dem Hallenbadeingang ein Imbisswagen, der Getränke, Süßigkeiten und kleine Mahlzeiten ausgibt. Ausgeweitet werden soll der Service nach Marius Schmidts Vorstellungen zu einem Treff unter freiem Himmel.

Unterdessen ist auf der Rückseite des Hallenbads der „größte Kühlschrank Lampertheims“ zu bewundern, wie der Bäderchef beim Presserundgang erläutert. Zu sehen ist eine externe Lüftungsanlage, die der Schwimmhalle des Hallenbads künftig verbrauchte Luft entziehen und frische zuführen soll. Weil sie recht einnehmend vor der Hallenbadkulisse klotzt, soll ein Graffiti-Künstler die Außenfassade mit Naturmotiven etwas freundlicher gestalten, zumal sich gleich die Liegewiese anschließt. Laute Betriebsgeräusche dürfte die Anlage nach Einschätzung des Bäder-Geschäftsführers dank ihrer gut isolierten Außenhülle nicht abstrahlen.

Unterdessen verschafft sich auch bei den Sportvereinen die Vorfreude auf die bevorstehende Wiedereröffnung des Freibads Ausdruck. Zusammen mit der SG Neptun planen die Biedensand-Bäder ein 24-Stunden-Schwimmen zu organisieren, das mit einer Aktion für einen sozialen Zweck verbunden ist.

Die Freibadbesucher können sich obendrein auf stabile Eintrittstarife freuen. Sie sollen das gleiche Buchungssystem nutzen können, das sich im ersten Corona-Jahr 2020 bewährt hat. Obendrein sind laut Marius Schmidt Pläne für eine Bäder-App im Gang.

Integraler Bestandteil des Konzepts zum Lampertheimer Stadtumbau ist auch das Westufer des Badesees. Das etwas abgelegene und vor allem bei Musikveranstaltungen genutzte Gelände soll neu entwickelt werden. 250 000 Euro stehen r hierfür zur Verfügung. Seine Absicht ist es, das Ufer stärker zu beleben, etwa durch die Einrichtung einer Grillecke, eines Kiosks, einer Toilettenanlage und durch das Aufstellen von Tischtennisplatten.

Winterdorf für junge Familien

Mehr Leben im Freibad wünscht sich Marius Schmidt aber auch in den Monaten außerhalb der Saison. Mit dem Konzept eines Winterdorfs, sollen sich vor allem junge Familien angesprochen fühlen, den Badesee als Ausflugsort zu nutzen. Das Dörfchen soll von lokal ansässigen Anbietern betrieben werden und versteht sich nicht als Ersatz für den Weihnachtsmarkt. Das Freizeitkonzept am Badesee will der Erste Stadtrat im kommenden Jahr umsetzen.

In der Wintersaison 2022/23 steht den Biedensand-Bädern auch die nächste größere Investition ins Haus. Die Beckenhydraulik des Schwimmerbeckens ist in die Jahre gekommen und muss ausgetauscht werden. Außerdem deuten Wasserverluste auf Undichtigkeiten hin. Zu 80 Prozent stammten die Fliesen noch aus dem Erstbestand, wie der Bäder-Geschäftsführer informiert.

Mit einer Edelstahlwanne, wie sie vor Jahren ins Nichtschwimmerbecken eingebracht worden war, wäre das Problem behoben. Allerdings wäre das Schwimmerbecken dann nicht mehr wettkampftauglich: Mit Rücksicht auf die Anschlagstechnik am Beckenrand muss das Becken eine Länge von exakt 50,02 Metern aufweisen. Mit dem Einbau einer Edelstahlwanne würden diese Maße nicht mehr gehalten werden können.

Damit bliebe als Alternative lediglich eine teuerere Generalsanierung, wie Marius Schmidt abwägt. Dies alles vor dem Hintergrund der Einnahmeverluste im Pandemiejahr 2020. Für das Freibad waren Einnahmen in Höhe von 250 000 Euro kalkuliert worden. Faktisch wurde nur ein Fünftel dieses Betrags eingenommen.