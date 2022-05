Hofheim. Der evangelische Posaunenchor steht förmlich in den Startlöchern für sein bereits mehrfach verschobenes Konzert im Bürgerhaus. Am Samstag, 7. Mai, ist es endlich soweit. Unter dem Motto „Frauen erobern die Welt“ begeben sich die Bläserinnen und Bläser um 19 Uhr auf eine musikalische Zeitreise in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Damit will Dirigent Dirk Hindel auch die Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Zu Beginn wird das unter der Leitung von Pascal Wichert stehende Nachwuchsorchester die Programmfolge eröffnen. Alle bereits im Jahr 2020 erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Sollten Karteninhaber zwischenzeitlich ihre Eintrittskarten verloren haben oder nicht mehr auffinden, sind diese angehalten, sich bei denjenigen Musikern zu melden, von denen sie die Karten ursprünglich erworben haben. Die Saalöffnung erfolgt um 18.15 Uhr, es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen des Landes Hessen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da es noch wenige Restkarten gibt, sind Kartenanfragen unter der E-Mail evposaunenchorhofheimried-1912@gmail.com möglich. fh

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2