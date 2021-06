Fraktionsmitglieder auf Fahrradtour

Lampertheim. Die CDU-Fraktion trainiert schon einmal für das bevorstehende Lampertheimer Stadtradeln. Bei sommerlichen Temperaturen starteten einige Fraktionsmitglied eine Radtour in Richtung Hofheim. Hierbei wollte man sich einige aktuelle Projekte anschauen und neue Ideen entwickeln.

Erster Haltepunkt war die Wormser Landstraße in Höhe des Fußüberweges. Hier wurde darüber diskutiert, ob es möglich wäre, einen Radweg entlang des Altrheins mit Anbindung an den bestehenden Radweg in Richtung Worms zu realisieren.

Die Fahrt führte dann über Bürstadt und die Glockenbuckelbrücke nach Hofheim. In Hofheim war vor allem von Interesse, wie das Gebiet um die Alte Schule entwickelt werden könnte. Auch der Fortschritt bei der Erweiterung des Familienzentrums St. Michael wurde von den Teilnehmern positiv bewertet. Eine kleine Stärkung mit Kaffee und Kuchen gab es dann an der Baltasar Neumann Kirche. Danach waren das Alte Rathaus und das „Alte Haus“ am Ortsausgang weitere Stationen der Tour.

Über Wehrzollhaus führte die Strecke nach Rosengarten. Hier war die geplante Südumgehung ein beherrschendes Thema. Unterhaltsam und informativ war der Besuch bei Laura Beck und der Familie Schumacher am Alpaka-Hof. Beck erzählte den Radlern einiges über das Wesen und das Leben der Alpakas. Danach ging es abschließend zum Agrarhof Hartmann auf der Lache. Geschäftsführer Werner Hartmann informierte hierbei über den modernen Anbau von Spargel, Zwiebeln und Erdbeeren.

Schließlich ging es wieder zurück in die „Kernstadt“. Die nächste Radtour der Christdemokraten ist schon in Planung. red