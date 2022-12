Fragen zum Ablauf klären

Neuschloß. Im Januar soll die Sanierung der belasteten Sandgruben der früheren Chemischen Fabrik in Lampertheim-Neuschloß beginnen. Im Vorfeld dazu lädt die Stadt Lampertheim alle Anwohner und interessierten Bürger zu einer Informationsveranstaltung ein. Termin ist am Donnerstag, 8. Dezember, um 19 Uhr. Die Veranstaltung findet im Bürgersaal am Ahornplatz in Neuschloß statt.

Dann informiert die Stadt über den Ablauf und die Vorgehensweise bei der Sanierung der eigentlichen Sandgruben sowie der angrenzenden Privatgrundstücke. Es werden auch Vertreter der beauftragten Baufirmen sowie des bauüberwachenden Ingenieurbüros anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen. red