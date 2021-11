Fotos fürs Album

Lampertheim. Das Familienzentrum Lampertheim erweitert sein Angebot mit einem Fotoshooting für Kinder und Familien am Dienstag, 30. November ab 15 Uhr sowie am Samstag, 5. Dezember, ab 10 Uhr im Familienzentrum, Wormser Straße 10. Pünktlich zur Advents- und Vorweihnachtszeit kommt „Fotobinchen“ Sabine Weidenauer im Familienzentrum vorbei und fertigt professionelle und natürliche Bilder an. Für jedes Shooting sind etwa 30 Minuten vorgesehen, informiert das Familienzentrum. Die Bilder können im Anschluss aus einer Onlinegalerie ausgewählt werden. Die Kosten betragen 19,90 Euro und beinhalten drei ausgedruckte Bilder im Format 13 mal 18 Zentimeter.

Anmeldungen sind auf der Webseite des Familienzentrums unter www.familienzentrum-lampertheim.de sowie direkt per E-Mail an info@familienzentrum-lampertheim.de möglich. fh

