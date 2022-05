Fotoprojekt der Hüttenfelder Konfirmanden

Hüttenfeld. Die Konfirmandengruppe der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld war einmal mehr Gast im Jugendheim Maria Einsiedel in Gernsheim. Dieses Mal stand weniger die Vorbereitung der Konfirmation an Pfingsten auf dem Programm, was auch schwer gewesen wäre, da Pfarrer Thomas Höppner-Kopf kurzfristig krankheitsbedingt nicht mitfahren konnte. Aber die Betreuer der Gemeinde hatten Anja Wolff-Abel aus Zwingenberg mit im Team. Wolff-Abel ist Mediencoach und hatte allerhand Technik mit im Gepäck: mehrere Kameras, Stative, Bücher und vor allem jede Menge Ideen, wie man einen persönlichen Fotokalender erstellen kann. Neben theoretischer Vorbereitung, wie man fotografiert, auf Lichtverhältnisse achtet und interessante Motive findet, zeigte sie den Konfirmanden und den Betreuern mit welchen Apps und Programmen man die Bilder bearbeiten und geschickt zusammenstellen kann. So wurde eifrig fotografiert, gesammelt, sortiert und bearbeitet. Am Ende hatte jeder einen Entwurf für einen persönlichen Kalender erstellt, und bis zur Konfirmation soll jeder sein eigenes Exemplar in den Händen halten. Natürlich wurde auch gespielt, Filme geguckt und gesungen. Die jungen Gemeindeglieder haben so eine Auswahl von Liedern aus dem neuen Gesangbuch EG+ für die Konfirmation zusammengestellt. ron (Bild: ron)

