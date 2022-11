Fotomodelle gesucht

Neuschloß. Die evangelische Johannesgemeinde in Neuschloß feiert im kommenden Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass möchte die Gemeinde einen Kalender in Umlauf bringen, der das Leben in der Gemeinde und im Stadtteil abbildet. Auf einem Kalenderblatt soll das bunte „Treiben“ auf dem Ahornplatz in einem Gruppenbild festgehalten werden. Die Gemeinde lädt Interessierte daher zu einem Foto-shooting auf den Ahornplatz ein. Fotografiert wird den Angaben zufolge am Mittwoch, 9. November, um 16 Uhr. Die Gemeinde ruft Bewohner von Neuschloß ganz allgemein zur Teilnahme auf. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red

