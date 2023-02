Forstschule bereit für Geflüchtete

Lampertheim. In diesen Tagen ringt die Stadt mit der Herausforderung, dass in den kommenden Monaten wieder mehr geflüchtete Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten in Lampertheim ankommen werden.

Wie Erster Stadtrat Marius Schmidt (SPD) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mitteilte, soll die Alte Forstschule von April an für Schutzsuchende zur Verfügung stehen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im vergangenen Jahr, bot das zwischen Neuschloß und Hüttenfeld gelegene Gebäude bereits 35 Menschen Zuflucht. Danach fanden viele Menschen aus der Ukraine in Wohnungen von Privatleuten ein vorübergehendes Zuhause. Allerdings dürfte die Forstschule in der aktuellen Situation kaum ausreichen, um die zu erwartenden Menschen in den kommenden Monaten aufzunehmen. Daher suche die Stadt Lampertheim aktuell weiterhin Flächen und Gebäude, wie Schmidt am Freitag sagte.

Um geflüchtete Menschen in der Fläche unterzubringen und zu versorgen, hatte der Landkreis im Januar angekündigt, dass Flüchtlinge von Mai an direkt in die Kommunen verteilt werden.

Kooperation bei Abwasser

In der ersten Sitzung des Jahres hat das Stadtparlament zur Gründung einer Projektgesellschaft für Bau und Betrieb eines Solarparks in Lampertheim gestimmt. Daran ist das Unternehmen Energieried beteiligt. Außerdem gab es ein einstimmiges Votum für einen Antrag des Stadtverordnetenvorstehers Franz Korb (CDU), in dem es um die Gründung einer interkommunalen Arbeitsgruppe mit der Stadt Bürstadt geht.

Dabei stehen Beratungen zur künftigen Abwasserbeseitigung im Vordergrund. Entsprechende Ausschüsse der Städte sollen künftig eng zusammenarbeiten: „Zu diesem Zweck soll eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus beiden Gremien gegründet werden.“ wol