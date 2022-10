Forschen zum Thema Stromkreis

Lampertheim. „MINT“ ist überall. Ob in der Küche, beim Zocken oder im Alltag, es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Im Rahmen der Aktionen „MINT – Lesen und Experimentieren“ in der Stadtbücherei sind wieder alle Kinder von sechs bis elf Jahren eingeladen, sich an interessanten Aktionen zu beteiligen.

Am 14. Oktober findet die erste Herbstaktion von 14 bis 16.30 Uhr im Rahmen der „MINT“-Angebote statt. Jeden Monat steht ein Buch zur Aktion im Vordergrund. An diesem Freitag geht es um Geschichten aus dem Buch „Die kleinen Energie-Forscher“. Darin finden sich Geschichten mit Experimenten zum Selbermachen von Joachim Lerch und Ute Löwenberg.

Anschließend wird mit makeymakey und Laptop geforscht. Einige Materialien leiten Strom, andere nicht. Bei diesem Projekt erforschen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem einfachen Stromkreis und dem makeymakey die Leitfähigkeit unterschiedlicher Dinge und Materialien.

Anmelden kann man sich ab sofort per E-Mail an jugendfoerderung@lampertheim.de. Die Teilnahme an der Aktion kostet 3 Euro und ist direkt vor Ort zu bezahlen. Weitere Termine sind am Freitag, 18. November und am Freitag, der 9. Dezember.

Ein Geschenk für vier Bücher

Zusätzlich gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, sich an der „MINT“-Aktion für alle Kinder und Jugendlichen von zehn bis 16 Jahren in der Bücherei zu beteiligen. Wer vier Bücher mit Bezug zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik liest und bei der Rückgabe die „MINT“-Entdeckungskarte abstempeln lässt, den erwartet ein kleiner Preis. Aus welchem der vier Bereiche die Bücher stammen, ist egal – Hauptsache, die Entdeckungskarte ist gestempelt. Diese Aktion wird unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. red