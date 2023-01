Formtief hält weiter an

Hüttenfeld. Ihren letzten Saisonwettkampf bestritten die Luftpistolenschützen der SG Hüttenfeld in der vergangenen Woche beim SV Lorsch. Dabei zeigte sich, dass das aktuelle Formtief der Hüttenfelder noch nicht vorüber ist. Doch auch die Gastgeber erwischten einen schlechten Tag und blieben so unter ihren Erwartungen, wobei sie dennoch als Sieger vom Schießstand gehen konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der ersten Paarung traf der Lorscher Sven Hartmann auf den Hüttenfelder Daniel Wallisch, der seinen Punkt nach einem Ergebnis von 367:346 Ringen an Hartmann abgeben musste. Noch bedauerlicher war allerdings für die SGH der Punktverlust von Willy Baumann mit 322:333 Ringen gegen Andreas Rau, da er doch seit Jahren erstmals wieder eine „Fahrkarte“ schoss, wie in Schützenkreisen ein Schuss außerhalb der Ringwertung genannt wird. Mannschaftsführer Freddy Ehret sicherte den Hüttenfeldern mit 342: 336 Ringen gegen David Zöller den Ehrenpunkt. An Position 4 trat Helmut Günther an und unterlag mit 342:357 Ringen gegen Geir Dillan, der offensichtlich gut erholt aus dem Skiurlaub zurück war. Hüttenfelds Ersatzschütze Walter Dörr erzielte 324 Ringe, konnte aber nicht in den Wettkampf eingreifen.

Während somit das Mannschaftsergebnis der SGH mit 1352 deutlich unter ihrem Saisondurchschnitt lag, blieben die Lorscher mit 1393 nur leicht unter ihrem Durchschnitt und sicherten sich dadurch den Mannschaftspunkt. Mit der daraus resultierenden 1:4-Niederlage verloren die Hüttenfelder neben dem Wettkampf auch noch den zweiten Tabellenplatz und beenden die Saison auf Platz 3. Das ist zwar für sich kein schlechtes Ergebnis, doch in Anbetracht der Tabellenführung bis zum vorletzten Wettkampf aus Sicht der Hüttenfelder Pistolenschützen sehr ärgerlich.

Titel in Starkenburg gesammelt

Mehr zum Thema Biathlon Auch deutsche Frauen-Staffel in Ruhpolding auf Platz zwei Mehr erfahren

Erfreulicher lief es für die SGH bei den Bezirksmeisterschaften im Schützenbezirk Starkenburg am Wochenende. Bereits am Samstag traten die Luftpistolenschützen in Beerfurth an und konnten sich trotz durchwachsener Leistungen den ein oder anderen Titel sichern. Mit dem Titel der Bezirksmeisterin darf sich Tanja Reich schmücken, die in der Klasse Damen III mit 340 Ringen auf Platz 1 kam. In der stark besetzten Klasse Herren I kam Daniel Wallisch mit 359 Ringen, trotz einer 6 in der Wertung, auf Platz 3. Helmut Günther erzielte 341 Ringe und wurde damit zweiter in der Klasse Herren IV, wo Walter Dörr mit 334 Ringen den vierten Platz belegte. Günther kam zusammen mit Willy Baumann (335 Ringe) und Freddy Ehret, der seinen Wettkampf mit nur 314 Ringen beendete als Mannschaft in der Klasse Herren III auf den dritten Platz.

Auch Timon Schneider, der junge Kaderschütze der SGH, schoss am Samstag seine Bezirksmeisterschaft, allerdings in diesem Jahr nicht für die Hüttenfelder, sondern für den SV Ebersgöns am Vogelsberg. Das kommt daher, dass er der einzige Luftpistolenschütze der Hüttenfelder Jugend ist. Zudem hat Trainer Helmut Günther – um seine Chancen zu erhöhen – nach einem Verein mit weiteren Luftpistolenschützen in der Schülerklasse gesucht hatte, sodass eine Mannschaft bestehend aus drei Schützen zusammenkommt. Mit dieser Mannschaft wurde Schneider nicht nur Mannschaftsmeister in der Schülerklasse, sondern sicherte sich auch mit 169 Ringen den Bezirksmeistertitel in der Schülerklasse – mit 11 Ringen Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Mannschaftskollege Yannick Sebastian kam auf Platz 3. Hendrik Reutzel komplettierte die Mannschaft mit 148 Ringen.

Am Sonntag traten Katharina Wallisch und Helmut Günther die Reise nach Rai-Breitenbach an, um sich dort mit dem Luftgewehr der Konkurrenz zu stellen. Die Luftgewehrschützen schießen, anders als die Luftpistolenschützen, mit Zehntelwertung, da es sonst sehr viele ringgleiche Ergebnisse gäbe. Obwohl sie nicht in Bestform war, sicherte sich Katharina Wallisch in der Klasse Damen I, die mit der Altersgruppe von 20 bis 40 Jahren die stärkste Klasse darstellt, mit 391,4 Ringen Platz 2. Helmut Günther beendete seinen Wettkampf in der Klasse Herren IV, das sind alle Teilnehmer Ü 60, mit schwachen 363,3 Ringen und wurde damit nur sechster.

Am kommenden Samstag werden erstmals Bezirksmeisterschaften auf dem Hüttenfelder Schießstand „Am Hegwald“ ausgetragen. Insgesamt werden 40 Jugendliche in den Schüler-, Jugend- und Juniorenklassen an den Start gehen.

Aus Hüttenfeld schießt eine Schülermannschaft bestehend aus Nele Mayer, Ana Behrendt und Viktorija Behrendt, die alle erst seit kurzer Zeit dem Schießsport mit dem Luftgewehr nachgehen. In der Jugendklasse starten Timea Schneider, Lilli Krätschmer und Lyon Mayer ebenfalls mit dem Luftgewehr. Luftpistolenschütze Karolis Salna tritt in der Jugendklasse mit der Luftpistole an. In der Klasse Juniorinnen II trifft Trinity Eckhardt mit dem Luftgewehr auf starke Konkurrenz und wird ihr Bestes geben, um einen Platz auf dem Podest zu bekommen. red