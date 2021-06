Mit der Wahl des oder der Vorsitzenden nimmt der Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss am Donnerstag, 24. Juni, in der Hans-Pfeiffer-Halle seine Arbeit in der neuen Legislaturperiode auf. Die elf Ausschussmitglieder haben eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. Relativ zügig dürfte die Benennung der Mitglieder der städtischen Integrationskommission sowie des Behindertenbeirats über die

...