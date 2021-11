Förderverein spart Geld für Zeit des Neubaus

Lampertheim. Nicht immer erfreut es die Menschen, wenn sie Geld sparen können. Im Falle des Fördervereins des Lessing-Gymnasiums verhält es sich so, dass man liebend gerne Projekte der Institution unterstützt hätte, doch fast alle entfielen in der Coronazeit ersatzlos. Als Resultat daraus ist die Kasse von Vereinsrechner Holm Knorrn zwar gut gefüllt, aber so richtig konnte sich auf der jüngsten Jahreshauptversammlung darüber niemand freuen.

Im Vorjahr war die Versammlung dem Lockdown zum Opfer gefallen, die turnusmäßigen Vorstandswahlen konnten nicht abgehalten werden. So musste der Vorstand um den Ersten Vorsitzenden Carlo Wittler ein weiteres Jahr geschäftsführend die Geschicke der Förderer leiten. Dies tat er zum Teil virtuell, und auch sonst gab es keinen Stillstand, wofür sich Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur ausdrücklich bedankte.

Rücklagen bilden

Vorstandswahlen Erster Vorsitzender: Carlo Wittler; Zweite Vorsitzende: Petra Stöckinger; Kassenwart: Holm Knorrn; Schriftführerin: Kirstin Meiners. jkl

Von der Finanzierung des Jahrbuchs bis hin zur Anschaffung sogenannter Stapelordner für den Fachbereich Kunst zeigte sich der Verein rührig. „Das angesparte Geld ist für uns eine gute Rücklage für die näher rückende Zeit des Schulneubaus, dann wird es bestimmt mehr als genug Verwendungsmöglichkeiten geben“, zeigte sich Knorrn nicht traurig über das gewachsene Guthaben des Fördervereins.

Seit der Gründung 1988 wurden bislang über 250 000 Euro in Schulprojekte investiert. 625 Mitglieder zählt der Verein aktuell. Die 18 Euro Jahresbeitrag sowie zahlreiche Spenden bilden den Grundstock des stetigen Engagements. Auch was die Führung angeht, präsentiert sich der Verein konstant. Bei den nun nachgeholten Vorstandswahlen wurden alle Amtsträger in ihren Positionen bestätigt.

