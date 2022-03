Förderprogramme sind ein Thema

Lampertheim. Zu seiner nächsten Sitzung kommt der Umwelt-, Mobilitäts- und Energieausschuss am Mittwoch, 30. März, um 19 Uhr, im Sitzungssaal des Stadthauses zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Zielvereinbarung Forsteinrichtung sowie das städtische Förderprogramm „Klimafreundliches Lampertheim“. Außerdem soll über eine Beteiligung der Stadt Lampertheim an der jährlich stattfindenden Aktion „Earth Hour“ beraten werden. Einen entsprechenden Antrag hatte die SPD-Fraktion schon im vergangenen Jahr in der Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Allerdings war er von dort in den Ausschuss verwiesen worden. swa

