Flüssiges Gold aus Lampertheim

Lampertheim. Bier ist noch immer das beliebteste alkoholische Getränk der Deutschen. Und der hausgemachte Gerstensaft der Brauer Bernd Beyer und Jürgen Sassmann könnte zum geschätzten Trank der Lampertheimer werden. Die Idee, es mit dem Bierbrauen zu wagen, kam ihnen passenderweise beim Feierabendbier. Seit 2017 nennen sie sich die „Biedensand Braubeuter“. Ihr Marketingauftritt ist einprägsam und die Werbung wirkungsvoll. Die Kreation des Logos mit Farben und Text bildet die Basis für das einheitliche Erscheinungsbild. Kreativ gestaltet sind zudem die Flaschenetiketten, Biergläser, Bierkästen, Flyer und T-Shirts der Brauerei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für das Aufstellen ihres Marketing- und Kommunikationskonzeptes haben sich Beyer und Sassmann professionelle Hilfe geholt. Schließlich sollen nicht nur ihre Darstellung, sondern auch die Bezeichnungen für das flüssige Gold ihr Wesen und das Angebot widerspiegeln. Für die Biere wurden witzige Fantasienamen kreiert.

Auch für die Neuschöpfung des Namens „Biedensand Braubeuter“ wurde gemeinsam beraten. Der Begriff Biedensand leuchtet sicherlich jedem Lampertheimer ein, da sich die ehemalige Flussinsel fast vor der Haustüre der Bierbrauer befindet. Braubeuter ist nicht zu verwechseln mit Freibeuter, die Schiffe jeder Nationalität überfielen. Was die Lampertheimer aber mit den Seefahrern verbindet, ist deren Alltag, der meist aus sehr harter Arbeit bestand. Der wilden Meute wird auch nachgesagt, dass sie ihren Reichtum in Schatztruhen aufbewahrten. Außerdem sollen sie Bier getrunken und ein ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben.

Große Portion Humor

So zaubern auch die Lampertheimer Braubeuter ihre Kostbarkeiten aus ihren Schatzkesseln. Nicht umsonst veröffentlichen sie in ihrem Kessel-Kodex: „Braubeuter Bier sollte nicht nur den Appetit, sondern muss auch Mut und Tapferkeit steigern, was wiederum im Bedürfnis nach Eroberungen jeglicher Art mündet. Braubeuter müssen auch zu Lande ihren Seegang behalten, welches durch steten Biergenuss gewährleistet wird. Eins ist klar, schon diese Braubeuterzeilen zeugen von einer großen Portion Humor.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein bisschen verwegen sind Beyer und Sassmann aber auch. Mit Leidenschaft und Risikofreude betreiben sie ihre kleine Brauerei in der Ersten Neugasse 69. Obendrein haben sie ihre Freude am Brauen. „Bier brauen macht glücklich“, sind Beyer und Sassmann überzeugt. Am Anfang sollte nur für den eigenen Bedarf gebraut werden, heute brauen sie rund 300 Liter im Monat.

Anfangs hatten die Beiden getüftelt und probiert, bis sie mit ihren Produkten zufrieden waren. „Wir haben klein angefangen, dann wurden die Töpfe immer größer“, berichtet Bernd Beyer lachend. Die Braubeuter halten verschiedene Bierspezialitäten, mit Verwendung regionaler Inhaltsstoffe, wie Hopfen und Malz bereit. „Alle Biersorten sind original handgemacht“, betont Jürgen Sassmann.

Wer auf der Suche nach seinem Lieblingsbier ist, dem werden die Brauer die Vielfalt ihrer Palette erklären: Möchte der Genießer eine süßliche oder herbe Biersorte? Kräftig oder süffig? Oder ist die Bierspezialität für einen ganz besonderen Anlass gedacht? Einige Arten, wie das Hefeweizenbier mit dem einfallsreichen Namen „Piratenähre“, sind allerdings der Saison vorbehalten. Für die Herbst- und Winterzeit empfehlen Beyer und Sassmann eher den „Beute-Trunk“, ein heller naturtrüber Braubeuter-Zwickl, das Bockbier mit der Bezeichnung „Beute-Schreck“, den „Wies’n Trunk“ oder das dunkle volumenreiche Altbier, das „Alt-Rhoi“ heißt.

Aber auch besonders erfrischende Biere stehen auf der Karte. Das rötliche Irish-Ale mit dem Namen „Red-Ale“ und das India Pale Ale mit tropischen Fruchtnoten heißt „Tropic Thunder“. Über ihre Biertypen sagen die Brauer: „Jeder ist ein unverkennbares Individuum, eigenständig und unverwechselbar. Unter der Braubeuter-Flagge laufen sie gemeinsam aus. Entschlossen entern sie mit ihrer Vielfalt und ihrem Variantenreichtum verkrustete Geschmacks-Bastionen.“ Doch bevor die Lampertheimer mit dem Bierbrauen beginnen konnten, mussten sie sich die Grundlagen erarbeiten. In speziellen Seminaren teilten gestandene Braumeister ihren reichen Erfahrungsschatz mit den beiden Gründern. Unerlässlich sind natürlich auch fundierte Kenntnisse in Lebensmittelkunde.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zu den routinemäßigen Tätigkeiten gehört auch vor der Abfüllung des Gerstensaftes das Reinigen der Flaschen. Die beim Brauen einzuhaltenden Vorgaben seien mit dem Gesundheitsamt besprochen. „Weil das Bier nicht pasteurisiert und naturbelassen ist, müssen die Flaschen kühl, dunkel und stehend aufbewahrt werden“, erklären die beiden Brauer. In den vergangenen Monaten hatten sie sich besonders gesputet, denn sie wollten auf dem Lampertheimer Weihnachtsmarkt ihr Bier anbieten. Nach der Absage wollen die Brauer nun das Weihnachtsgeschäft meistern, denn die Biere bieten sich auch als Geschenke unter der Tanne an.