Eine gelungene Öffentlichkeitsarbeit sieht anders aus. Beinahe neun Monate, nachdem Energieried einen Verlust in Millionenhöhe hinnehmen musste, ist nun endlich die Katze aus dem Sack. Längst wäre es zwingend notwendig gewesen, die städtischen Gremien offiziell über den Millionenverlust aufzuklären. So mussten die Stadtverordneten davon aus dem „Südhessen Morgen“ erfahren. Sicher, Energieried hätte das Geschäftsergebnis 2021, den gesetzlichen Vorgaben folgend, am Ende des Jahres ohnehin veröffentlichen müssen.

Warum also hätte man sich damit beeilen sollen, die unangenehme Nachricht frühzeitig zu verbreiten? Ganz einfach, weil sowohl die Kunden als auch die Kommunalpolitik ein Recht auf möglichst große Transparenz haben. Zumal die gegenwärtige Situation rund um das Thema Energie sowieso angespannt ist.

Immerhin, Frank Kaus hat sich als Geschäftsführer von Energieried nun für die Flucht nach vorne entschieden. Geschickt hat er dabei die Chance genutzt, an die bisherigen Erfolge des Unternehmens zu erinnern.

Von Rathauschef Gottfried Störmer kann man das leider nicht sagen. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates hätte er darauf drängen müssen, dass die Geschäftszahlen frühzeitig offengelegt werden. Das wäre schon mit Blick auf den Lampertheimer Haushalt eine Selbstverständlichkeit gewesen, da die gewohnte Ausschüttung aus der Beteiligung diesmal ausfällt. Die Behauptung, man habe die Menschen in schwierigen Zeiten nicht verunsichern wollen und daher geschwiegen, ist ein schlechter Witz. Also ob die Bürger sich nicht selbst ein Bild von der schwierigen Lage auf dem Gasmarkt machen könnten. Mit Blick auf die geplante Fusion von Energieried und GGEW wäre es besser gewesen, die Karten frühzeitig auf den Tisch zu legen.