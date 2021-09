Flotte behauptet sich in starkem Feld

Lampertheim. Die Deutschen Meisterschaften im Kanurennsport fanden auch 2021 unter besonderen Bedingungen statt. Das Hygienekonzept sorgte dafür, dass an den ersten vier Wettkampftagen die Schüler sowie Jugendlichen und an den weiteren Tagen die Junioren sowie de Leistungsklasse in Hamburg an den Start gingen. Das WSV-Team war mit 15 Sportlern an der Elbe und erreichte viele Finalrennen.

Bei der männlichen Jugend zeigte Jonathan Hinz, dass er seine guten Trainingszeiten auch im Wettkampf umsetzen kann. Im Kajak-Einer über 500 Meter wurde er im Semifinale um zwölf Hundertstel auf Platz vier verdrängt und kam somit ganz knapp nicht ins Finale. Auf der 1000-Meter-Strecke wollte er es unbedingt besser machen, fuhr ein sehr beherztes Rennen im Semifinale und siegte in diesem Rennen. Im Finale errang er einen sehr guten achten Platz.

Auf der Langstrecke fuhr die WSV-Jugendmannschaft im Vierer in der Besetzung Jonathan Hinz, Tim Walter, Matteo Lunkenbein und Mattheo Herrmann. Das Quartett fuhr ein gutes Rennen und belegte Platz sechs. Im großen Feld der Kajak-Zweier über 5000 Meter mussten sich Till Wernz und Johannes Spranger erstmal zurechtfinden. Schließlich war es ihr erstes Rennen über diese Distanz. Nach 1000 Metern lagen sie gut im Rennen und belegten im Ziel den neunten Rang. Bei den Jugendfahrerinnen Marlene Görling und Anna Hofmann, die im ersten Jahr in dieser Klasse starten, lief nicht alles nach Plan. Nach guten Rennen über die Kurzstreckendistanzen in den Semifinals wollten sie auf der Langstrecke im Zweier ihr Talent zeigen. Allerdings war dieses Vorhaben durch eine Karambolage und eine Kenterung schon nach 200 Metern beendet. Bei den A-Schülern lief es durchwachsen. Im Zweier gab es einen neunten Platz für Cara di Virgilio und Franka Wernz. Die Jungs zeigten ihre besten Rennen über 100 Meter. Hier belegte Alessandro Paterna Platz 18 und Lenny Schüttler Rang 21.

In der Leistungsklasse nutzen nur die zwei Jüngsten im WSV-Team ihre Starberechtigung für die Deutsche Meisterschaft. Der ganze Wettkampf in Hamburg war spannend, und so kam es häufig zu Zentimeter-Entscheidungen. Über die 200-Meter-Vorläufe im Zweier lief es super: Marcel Blum und Simon Specht erreichten das Finale. In diesem ging es äußerst knapp zu. Diesmal landete das Lampertheimer Duo – nur um acht Hundertstel geschlagen – auf Platz vier.

Zielfoto entscheidet

Auch auf der 500-Meter-Strecke lief es gut für die Lampertheimer Fahrer. Alle Rennen waren besetzt mit Olympiasiegern oder auch Weltmeistern. Hier war es eine große Herausforderung, die Finals zu erreichen – und die Lampertheimer schafften es sowohl im Zweier als auch im Einer. Im Einer wurde es für Simon Specht wieder zu einer Zitterpartie: Nach einem tollen Rennen von ihm im Semifinale musste das Zielfoto mehrfach ausgewertet werden. Zum Schluss gab es Zeitgleichheit für zwei Sportler, und Simon Specht hatte das Finale der besten Deutschen Einerfahrer erreicht. Auch das Finale ging Simon Specht beherzt an und fuhr in der Spitze mit. Wieder war es ein ganz knapper Zieleinlauf, und Simon Specht konnte sich über einen tollen Platz Sechs freuen. red