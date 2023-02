Florian Mohr übernimmt Leitung der Lampertheimer Dienststelle

Es ist viel von Herausforderungen die Rede an diesem Dienstagmorgen im Historischen Rathaus in Bürstadt, als Florian Mohr offiziell in das Amt des Dienststellenleiters der Polizeistation Lampertheim-Viernheim eingeführt wird. Von den Herausforderungen, die sein neuer Chefposten mit sich bringt, und denen, vor denen die Gesellschaft im Ganzen, die Kommunen im Speziellen und jeder einzelne

...