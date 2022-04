Flohmarkt im Sommer

Lampertheim. Nach zweijähriger Pause aufgrund der Coronapandemie soll der Kunst- & Hof-Flohmarkt am Sonntag, 3. Juli, wieder stattfinden.Bis dahin sind es noch einige Wochen, gleichwohl bittet das Stadtmarketing um Anmeldungen bis spätestens 25. April.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits jetzt gebe es zahlreiche Interessenten, die am ersten Sonntag im Juli ihre Höfe und Gärten zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr öffnen möchten. Wie es vom Stadtmarketing heißt, können Teilnehmer neben Kunsthandwerk und Flohmarkt auch musikalische Darbietungen, Vorlesungen und Verköstigungen anbieten.

Mitmachen können demnach alle Hausbewohner Lampertheims. Für Hof- & Gartenbesitzer außerhalb des Innenstadtkreises, empfehle es sich, in der Nachbarschaft weitere Mitstreiter zu werben. Es steigere die Attraktivität für Besucher, wenn mehrere Höfe in einem Gebiet beziehungsweise in einer Straße gemeinsam einen Kunst- oder Flohmarkt veranstalten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2