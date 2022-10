Flohmarkt am Samstag

Lampertheim. Die Frauen des Inner Wheel Clubs Mannheim sprühen nur so vor Ideen, wie sie mit ihrem Engagement bedürftigen Menschen helfen können. Am Samstag, 15. Oktober, veranstalten sie ihren traditionellen Hallen-Kleiderflohmarkt in Lampertheim, von 10 bis 15 Uhr, in der Behringstraße 16, Industriegebiet Ost. Es wird vor allem Herbst- und Winterkleidung angeboten.

Stöbern für den guten Zweck

„Wir haben wieder zahlreiche Kleider- und Accessoires-Spenden und vieles mehr erhalten. Die Spenden kommen inzwischen nicht nur aus unseren eigenen Reihen, auch Freunde und Bekannte schenken uns ausgewählte Artikel“, sagt Clubmitglied Waltraud Münch. Die Lagerhalle von rund 300 Quadratmeter sei gut gefüllt.

Fast jedes Teil finde einen neuen Besitzer. „Was dennoch zurückbleibt, geht auf die Reise nach Litauen und inzwischen vermehrt an Familien ukrainischer Herkunft“, erzählt Waltraud Münch.

Mit einem großen Teil der Flohmarkteinnahmen möchten die Inner Wheel Damen die Lampertheimer Tafel unterstützen, die momentan in jeder Hinsicht an ihre Grenzen stößt. Waltraud Münch betont: „In einer Zeit, die von Krisen geprägt ist und dadurch viele Menschen in Not geraten sind, ist die Unterstützung hilfebedürftiger Menschen besonders wichtig.“ Deshalb freuen sich die engagierten Frauen auf zahlreiche Kunden und Kaufwillige. Wie immer gibt es Kaffee, Kuchen und andere Köstlichkeiten. roi