Flöte, Geige und Orgel

Lampertheim. Am Sonntag, 11. Juli, 10 Uhr, findet letztmals vor den Sommerferien ein musikalischer Gottesdienst in der Domkirche statt. Es musizieren Helena Mach (Violine), Susanne Pister (Flöte) und Heike Ittmann (Orgel und Klavier) Werke von Stamitz, Bach, Finger und Martinú. Die beiden Musikerinnen sind freischaffend tätig und sowohl solistisch als auch in Orchestern der Region zu erleben. Den Gottesdienst leitet Pfarrerin Sabine Sauerwein. Eine Anmeldung unter www.lukasgemeinde-lampertheim.de ist erwünscht. red

