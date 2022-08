Fledermäuse am Altrhein beobachten

Lampertheim. Der Nabu Lampertheim beteiligt sich am Freitag, 26. August, wieder an der internationale Fledermausnacht. Er lädt dazu Interessierte jeden Alters, auch Familien, ein, an den Lampertheimer Altrhein zu kommen. Treffpunkt ist um 21 Uhr im Biedensand am Parkplatz Alter Hafen. Das Programm dauert rund zwei Stunden. Die Teilnehmenden sollten Taschenlampen mitbringen. Der Nabu informiert über die Flugakrobaten der Nacht und will mit den Teilnehmenden zusammen am Altrhein bei Einbruch der Dunkelheit insektenjagende Fledermäuse beobachten.

Seit 1997 findet im August die internationale Feldermausnacht in mehr als 30 Ländern statt. Die Veranstaltungen haben zum Ziel, über die Lebensweise und Bedürfnisse von Fledermäusen zu informieren. Dabei werden mittels spezieller Ultraschalltechnik die Fledermausgeräusche hörbar gemacht.

Sechs Monate Winterschlaf

Fledermäuse können am Freitag wieder beobachtet werden. © Berno Nix

Fledermäuse verschlafen etwa die Hälfte des Jahres. Von Anfang November bis Ende März halten sie Winterschlaf. Auf dem Speiseplan heimischer Fledermäuse stehen ausnahmslos Insekten, die in der Winterzeit Mangelware sind. Fledermäuse gehören zu den Säugetieren, die „richtigen“ Winterschlaf halten.

Um bis zu sechs Monate ohne Nahrung auskommen zu können, haben die kleinen Flattermänner im Herbst 20 bis 30 Prozent an Gewicht zugelegt. Im Spätherbst suchen Fledermäuse ihre Winterquartiere auf – hier bevorzugen sie Schlafplätze, die zwar kühl und feucht, aber frostfrei sind. Man findet sie in Höhlen, Stollen, Bunkern oder Kellern. Im Winter wohnen Weibchen und Männchen gemeinsam in ihrem Quartier, im Sommer hingegen leben die Geschlechter an getrennten Orten.

Bei Interesse an Informationen zum Thema Schutz von Fledermausquartieren und Maßnahmen an Bauwerken und Gärten können sich Interessierte auch per E-Mail an info@nabu-lampertheim.de wenden und konkrete Themen nachfragen. red