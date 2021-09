Flaschen, Plastik – und „Rheinkippen“

Lampertheim. „Wir säubern die Ufer des Rheins und seiner Nebenflüsse von der Quelle bis zur Mündung“, so lautet das Motto der länderübergreifenden Aktion von „Rhine clean up“ in jedem Jahr. Unter diesem Leitgedanken haben sich Gutwillige zusammen gefunden, um der Umwelt und der Natur einen Dienst zu erweisen. Müll achtlos weggeschmissen oder aus Bequemlichkeit liegen gelassen, verschandelt die Uferstreifen der Flüsse und muss von Mit- menschen entsorgt werden.

Die Stadt Lampertheim hat auf Initiative von Erster Stadtrat Marius Schmidt diese Idee aufgegriffen und die Reinigung der Uferstreifen am Altrhein in den Blick genommen. Die Anzahl der Mitstreiter hat am vergangenen Samstag selbst Schmidt überrascht, wie er bei der Begrüßung bekannte. Nicht nur Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb oder Stadtverordnete wie Alexander Scholl waren erschienen, sondern auch der Bundestagskandidat der CDU für den Kreis Bergstraße, Michael Meister, wollten sich mit Müllsack und Greifwerkzeug - waffnet nützlich machen.

Zudem hatte sich eine große Gruppe von den Geocash-Freunden eingefunden, die auf Initiative von Michael Kern aus Ladenburg oder Heidelberg den Weg an den Altrhein gefunden hatten. Mehr als 50 Personen waren es insgesamt, die Schmidt in zwei Gruppen einteilte, welche das Terrain von der Natostraße bis zu den Bootsstegen säuberten. Nach eineinhalb Stunden war die Arbeit getan und die Müllsäcke zum Abholen durch die Stadt gestapelt. Der Inhalt: Flaschen, Plastik und Angelzubehör. Ein Imbiss und Getränke standen bereit, damit sich die Sammler von den Anstrengungen beim Streifen durch das Ufergelände etwas erholen konnten.

Enttäuschte Nabu-Mitglieder

Das Fazit zog Marius Schmidt beim Dank an die Teilnehmer. Das Müllaufkommen ist wie in jedem Jahr gleich, wir haben mit Sicherheit Wiederholungsbedarf. Gleichzeitig waren Mitarbeiter des Naturschutzbundes am Neurhein aktiv. An der Nato-Rampe hatten die Naturschützer Stellung bezogen, Getränke bereitgestellt und reichlich Informationsmaterial über Natur und Umwelt ausgelegt. Über 20 Teilnehmer mit Kindern hatten sich auf den Weg gemacht, um rechts und links der Rampe zu säubern. „Die Stadt holt den Müll dankenswerter Weise für uns ab, aber die Organisation machen wir selber“, erläutert Nabu-Vorstandsmitglied Anke Diehlmann. Das Reinigungsergebnis konnte sich auch hier sehen lassen. Flaschen aller Art zeugten von der Achtlosigkeit und Rücksichtslosigkeit vieler Rheinbesucher. Auch Einweggrills und Autozubehör waren wieder dabei. Sogar ein komplettes Zeltgestänge musste entsorgt werden.

Besonders ärgerlich war das Anglerzubehör wie Schnüre und Behälter. Das wurde von den Nabu-Mitgliedern als besonders enttäuschend empfunden, gälten die Angler doch als naturverbunden. An den Lagerstränden waren auch die Zigarettenkippen ein Problem, berichtete ein Teilnehmer. Mittlerweile gibt es sogar schon eine Säuberungsaktion „Rheinkippen“. sto