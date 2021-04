Fit fürs Studium

Lampertheim. Wer den Mittleren Abschluss in der Tasche hat und sich weiterqualifizieren möchte, kann auf Angebote der Fachoberschule der Elisabeth-Selbert-Schule (ESS) zurückgreifen. Sie führt in Sozialwesen, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaft und Verwaltung in Verbindung mit einer fachpraktischen Ausbildung in zwei Jahren zur Fachhochschulreife und berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule, Hochschule oder gestuften Studiengängen einer Universität.

Telefonische Laufbahnberatung jeden Mittwoch von 13 bis 15 Uhr ... Telefonische Laufbahnberatung jeden Mittwoch von 13 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung bei der zuständigen Abteilungsleiterin Ste fanie Richter (Telefon 06206/ 94 09 25). Weitere Informationen unter www.elisabeth-selbert- schule-lampertheim.de

Die Fachoberschule soll außerdem auf die Übernahme von Aufgabenbereichen in mittleren und gehobenen Funktionen vorbereiten und die Voraussetzungen für eine selbstständige Tätigkeit schaffen. Der erfolgreiche Besuch ermöglicht den Zugang zu qualifizierten Ausbildungsberufen in der Wirtschaft, in sozialen Einrichtungen und zu den gehobenen Laufbahnen im öffentlichen Dienst.

Der Unterricht soll die Allgemeinbildung erweitern und die Fähigkeiten für ein lebenslanges Lernen fördern, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Das besondere Merkmal des ersten Schuljahres (Klasse 11) liegt in der Verzahnung der fachpraktischen Ausbildung in den sozialpädagogischen Einrichtungen, Betrieben oder Verwaltungen an drei Tagen mit Unterricht an zwei Tagen an der ESS.

Grundlagen Netzwerktechnik

Im Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik werden Projektmanagement, Programmierung, Webdesign, Datenbanken und Grundlagen der Netzwerktechnik vertieft. Im Bereich Wirtschaft und Verwaltung liegt der Fokus auf Marketing, Unternehmensgründung, Rechnungswesen, Leistungserstellung, Projektmanagement und volkswirtschaftlichen Fragestellungen.

In der Fachrichtung Sozialwesen setzen sich die Schüler mit Lebenswelten und -formen auseinander. Sie erkunden in ihrem Praktikum den Stellenwert sozialpädagogischer Institutionen und sozialer Arbeit. Wer eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen kann, steigt direkt in Klasse 12 ein und kann die Fachhochschulreife in einem Jahr erwerben. red