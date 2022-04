Firnkes sucht Verstärkung

Hofheim. Die Handball-D-Jugendlichen der HSG Ried bilden derzeit das Herzstück der aus Hofheim, Bobstadt und Bürstadt rekrutierten Spielgemeinschaft. Auf Platz vier unter 13 Mannschaften auf Bezirksebene beendete die von Michael Firnkes trainierte Mannschaft die gerade zu Ende gegangene Saison äußerst erfolgreich.

Aufgrund der Pandemie gab es im Vorfeld keine Qualifikation, Corona bereitete dem Trainer auch ansonsten mächtig Kopfzerbrechen. Immer wieder fehlten Akteure, mussten Spiele kurzfristig verlegt werden. Das ganze Hin und Her ließ nur schwer einen Spielrhythmus zustande kommen. Gerade Spieler des jüngeren Jahrgangs wurden immer wieder ins kalte Wasser geworfen, als Firnkes Ausfälle zu beklagen hatte. Das 11:26 zu Beginn der Saison gegen die Jugendspielgemeinschaft Zwingenberg/Alsbach hatte für die HSG einen enormen Lerneffekt. Die Leistungssteigerung war bereits beim darauffolgenden 16:16 gegen die JSG Mörfelden/Walldorf zu erkennen. Immer wieder lernten die Youngster dazu, nahmen eine richtig gute Entwicklung, die am Ende mit dem vierten Abschlussrang belohnt wurde. Für die beiden Talente Joel Kohlmann und Oskar Britze zahlte sich die Saison ganz besonders aus, beide erhielten zur Freude ihres Trainers eine Einladung zum Bezirksauswahltraining. In der neuen Saison rückt die Mannschaft geschlossen in die Altersklasse der C-Jugend auf.

Firnkes würde sich freuen, wenn der eine oder andere handballbegeisterte Jugendliche des Jahrgangs 2009 oder 2010 sich dem Team noch anschließen würde. Trainiert wird wöchentlich zweimal, dienstags ab 18 Uhr in der Sporthalle der Bürstädter Erich-Kästner-Schule, donnerstags um 18 Uhr in der Bobstädter Schulsporthalle. fh