Hofheim. Das Unternehmen Mara-Bau will seit Jahren ein Gelände in Hofheim mit mehreren Häusern bebauen. Dabei soll es etwa um betreutes Wohnen gehen. Allerdings lehnt die Stadt das Ansinnen bisher ab. Obwohl der 5000 Quadratmeter große Acker am Bibliser Weg der Baufirma selbst gehört, können dort weder Bagger noch Laster anrücken.

„Aus unserer Sicht gibt es keine stichhaltigen Argumente

...