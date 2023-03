Feuerwehrleute lernen Umgang mit Motorkettensäge

Hüttenfeld. Bei der Feuerwehr Hüttenfeld fand der erste Lehrgang nach der Corona-Pandemie zum Thema „Sicherer Umgang mit der Motorkettensäge“ statt. Die Kameraden aus Hüttenfeld erklärten sich bereit, diese und die folgenden Veranstaltungen im dortigen Feuerwehrgerätehaus abzuhalten, da der bisherige Ausbildungsort, die ehemalige Forstschule, nicht mehr zur Verfügung steht.

Die 24 Teilnehmer aus verschiedenen Feuerwehren des Kreises Bergstraße erwarben am ersten Tag die notwendigen theoretischen Kenntnisse. Am zweiten und dritten Tag stand die praktische Ausbildung im Mittelpunkt. Dabei wurden durch die Ausbilder unter anderem verschiedene Fäll- und Schnitttechniken sowie der Ablauf für das sichere Fällen eines Baumes vermittelt. Am letzten Tag mussten die Teilnehmer ihr erlerntes Wissen in einer schriftlichen Prüfung unter Beweis stellen.

Für die Gesamtbeurteilung floss auch die Einschätzung der Ausbilder aus dem praktischen Teil mit ein. Am Ende des Lehrgangs erreichten alle Teilnehmer das angestrebte Lehrgangsziel und sind damit für die Aufgaben im Feuerwehralltag im Umgang mit der Motorkettensäge vorbereitet. red (Bild: Stadt Lampertheim)