Feuerwehr stellt sich neu auf

Hüttenfeld. Der Feuerwehrverein der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenfeld hat nach drei Jahren erstmals wieder eine Jahreshauptversammlung für seine Mitglieder abhalten können. Insgesamt 43 Personen waren im großen Saal des Bürgerhauses anwesend, zum großen Teil aktive Feuerwehrmänner und Frauen, die zuvor von Bürgermeister Gottlieb Störmer ihre Beförderungsurkunde erhielten.

Rainer Ehret war 2019 eigentlich von seinem Amt als Zweiter Vorsitzender zurückgetreten. Bedingt durch die Pandemie, vor allem aber auch durch den tragischen Tod der Ersten Vorsitzenden Claudia Hoschkara im vergangenen Jahr, übernahm Ehret kommissarisch die Leitung der Versammlung.

In seinem Bericht über die vergangenen drei Jahre konnte er noch von Aktivitäten wie der Weihnachtsbaumaktion 2019 und 2020 berichten. Auch der erste Platz der Jugendfeuerwehr bei der Winterwanderung 2019 in Walderlenbach und die Teilnahme in Einhausen 2020 sowie das beliebte Kreisjugendzeltlager in Bensheim fielen noch in die Zeit vor der Pandemie. Der erfolgreiche Tag der offenen Tür fand letztmals 2019 statt, und die neu ins Leben gerufene Veranstaltung „Winterzauber“ im November 2019 musste ebenfalls seitdem eine Zwangspause einlegen, soll aber auf jeden Fall in diesem Jahr seine Fortsetzung finden. Einschneidend war dann der Tod nach schwerer Krankheit von der Ersten Vorsitzenden Claudia Hoschkara, die unermüdlich für den Verein da war und derer die anwesenden Mitglieder in einer Schweigeminute gedachten.

Der Verein verfügt derzeit über 256 Mitglieder, von denen 46 in der aktiven Wehr tätig sind. Rechnerin Carmen Schroeder konnte trotz Ausfällen von Veranstaltungen eine positive Bilanz in der Kasse aufweisen. Obwohl die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung in der Pandemiezeit nachgelassen hat, trudelten 2021 wieder verstärkt Spenden ein. Der Verein unterstützt die aktive Wehr und vor allem die Jugendabteilung finanziell. Man beteiligte sich an der Beschaffung eines neuen Autos für die Wehr als auch bei der dringend notwendigen Renovierung der Küche im Vereinshaus.

46 aktive Feuerwehrmänner

Anna Samol bescheinigte als eine der Prüferinnen eine einwandfreie Kassenführung und beantragte die Entlastung des Vorstandes. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

Wehrführer Thorsten Schroeder verfügt derzeit über 46 aktive Feuerwehrleute, sechs davon sind Frauen. Sie wurden in den vergangenen drei Jahren zu 116 Einsätzen gerufen. Auch hier war der Pandemie geschuldet, dass man kaum Übungen durchführen konnte und auf Online-Übungen ausweichen musste. So kann man von einem Rückstau bei den Fortbildungen sprechen, die aber bei anderen Wehren auch zu verspüren war.

Die Neuwahl des Gesamtvorstandes brachte einen komplett neuen Vorstand zustande, der sich hauptsächlich aus jüngeren Mitgliedern rekrutiert. Der geschäftsführende Vorstand sieht nach einstimmiger Wahl wie folgt aus: Nico Lippold (Erster Vorsitzender), Kai Schaefer (Zweiter Vorsitzender), Lisa Schenkel (Rechnerin) und Miriam Ehret (Schriftführerin). Die beiden neuen Beisitzer Sandra Kilian und Benjamin Moos wurden aus drei Kandidaten geheim gewählt. Kassenprüfer sind Erik Hanedler und Birigt van Beek. ron