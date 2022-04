Feuerwehr lädt ein

Lampertheim. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kann der Tag der offenen Tür der Feuerwehr Lampertheim-Mitte in diesem Jahr wieder wie gewohnt am Sonntag, 1. Mai, von 10 bis 18 Uhr in der Feuerwache stattfinden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Lockerungen auf Bundes- und Landesebene machen es möglich.

Die Einsatzabteilung, die Jugend- und Kinderfeuerwehr sowie der Feuerwehrverein haben mit den Vorbereitungen begonnen. Wie gewohnt ist für das leibliche Wohl unter anderem mit Schnitzelvariationen, Spargel, Erbseneintopf und einer großen Auswahl verschiedener Kuchen gesorgt.

Für unsere großen und kleinen Besucher stehen die Spiele der Jugendfeuerwehr, eine Hüpfburg sowie die Fahrzeugausstellung bereit. Mehrere Vorführungen, Ausstellungen und ein Platzkonzert des Katholischen Kirchenmusikvereins (KKMV) ab etwa 11.45 Uhr runden das Feiertagsprogramm ab. Damit die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sichergestellt werden kann, werden alle Besucher über sechs Jahre gebeten, außerhalb der Sitzplätze in Innenbereichen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. red

