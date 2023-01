Feuerwehr holt Bäume ab

Lampertheim. In den vergangenen beiden Jahren mussten die Nachwuchsbrandschützer aus Lampertheim, Hofheim und Hüttenfeld die traditionelle Sammelaktion ausgedienter Weihnachtsbäume pandemiebedingt absagen. Für Januar haben die Verantwortlichen aller drei Jungendfeuerwehren die Abholung der Bäume als Termin wieder fest eingeplant. Dazu haben sie ein entsprechendes Abstands- und Hygienekonzept erarbeitet, um sowohl Brandschützern aus Einsatzabteilungen, Kindern und Jugendlichen sowie der Bevölkerung größtmöglichen Schutz zu bieten.

Die Abholung der Bäume im gesamten Stadtgebiet beginnt am Donnerstag, 5. Januar, um 18 Uhr in Neuschloss. Am Freitag, 6. Januar, ist ab 14 Uhr der Teil Lampertheims dran, der sich nordöstlich der Bahnlinie befindet. Am Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr ist dann das übrige Stadtgebiet an der Reihe. Am Samstag, 7. Januar, werden ab 9 Uhr die Bäume in Hüttenfeld abgeholt. Am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr sind dann Hofheim, Rosengarten und Wehrzollhaus an der Reihe.

Schmuck vollständig entfernen

Die Verantwortlichen bitten darum, die Bäume an diesen Tagen gut sichtbar auf den Gehwegen bereitzustellen. Der Baumschmuck sollte vollständig entfernt sein. Aufgrund der aktuellen Situation ist es nicht möglich, Bäume direkt in Gebäuden oder auf Grundstücken abzuholen. Für die Bevölkerung ist die Aktion wie in all den Jahren kostenlos, die Jugendlichen freuen sich aber über eine Spende für ihre Abteilung.

Für die Zuwendungen stehen folgende Bankverbindungen der jeweiligen Feuerwehrvereine zur Verfügung: Feuerwehrverein Lampertheim-Mitte, IBAN: DE79 5089 0000 0014 3056 02 bei der Volksbank Darmstadt-Südhessen; Feuerwehrverein Lampertheim-Hofheim, IBAN: DE32 5096 1206 0000 6050 00 bei der Raiffeisenbank Ried eG sowie Feuerwehrverein Lampertheim-Hüttenfeld, IBAN: DE61 5089 0000 0008 9750 00 bei der Volksbank Darmstadt-Südhessen. Als Verwendungszweck kann Weihnachtsbaum-Sammelaktion 2023 angegeben werden. kur/red