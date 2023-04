Feuerwehr gibt Einblick

Hofheim. Die Freiwillige Feuerwehr Hofheim lädt am Sonntag, 30. April, ab 10 Uhr in und um das Feuerwehrgerätehaus zum Tag der offenen Tür ein. Zur Eröffnung der Veranstaltung spielt der Spielmannszug der Spielgemeinschaft Hofheim/ Bürstadt auf und läutet den Frühschoppen ein. Über den ganzen Tag verteilt gibt es Vorführungen der Einsatzabteilung sowie der Jugend- und Kinderfeuerwehr, die ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Die Fahrzeuge der Floriansjünger können bei der Fahrzeugausstellung ins Visier genommen werden. Für die kleinsten Besucher bietet die Kinderfeuerwehr ein Bastelangebot an, auch eine Hüpfburg steht bereit. Kaffee und Kuchen werden im Obergeschoss des Gerätehauses angeboten. Die Feuerwehr Hofheim möchte den Tag nutzen und der Bevölkerung einen Einblick in die vielfältige Arbeit einer modernen Feuerwehr geben. fh

