Feuchte Eröffnung

Hüttenfeld. Zum Start ins neue Kindergartenjahr der Kindertagesstätte der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld wurde gleichzeitig auch der neue Waldkindergarten am Ende der Viernheimer Straße eingeweiht. Und so hatte die Kita-Leiterin Christine Greiner mit ihrem Team ein kleines Fest auf eben diesem Gelände am Waldrand geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alles war vorbereitet: Plätzchen und Fingerfood wurde neben leckeren selbst gemachten Kräuter- Limonaden angeboten, und das vom Waldpädagogen Mirko Klein mitgestaltete Areal war festlich geschmückt. Doch kaum hatte Christine Greiner und ihre Kollegin Sylvia Knobloch die zahlreichen Kinder mit Eltern und Verwandten begrüßt, zogen dunkle Gewitterwolken auf. Und als Pfarrer Thomas Höppner-Kopf mit seiner kleinen Andacht beginnen wollte, öffneten sich die Himmelsschleusen und alle Gäste suchten Unterschlupf unter Schirmen und Zelten. Auch ein zweiter Anlauf wurde durch das Wetter unterbrochen, und der Liedbeitrag der „Lil‘ Youing Voices“, dem Kinderchor des Sängerbund Hüttenfeld, konnte schließlich im Trockenen stattfinden.

Doch man nahm es mit Humor. Und als die Sonne endlich wieder scheinte, feierten die, die nicht durchnässt waren, noch ein bisschen, erfreuten sich an Waldspielstationen, die die Erzieherinnen vorbereitet hatten und bestaunten das Gelände, das mit einem bunten Bauwagen versehen ist und allerhand Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten den Kindern bietet.

Mehr zum Thema Betreuung Kindergarten startet nicht wie geplant Mehr erfahren Lampertheim Kinder lassen Freizeit Revue passieren Mehr erfahren

So wurden der Zaun und die Feuerstelle von Mirko Klein gestaltet, die Toilettenanlage steuerte Robert Baier-Rodriguez bei, und Jens Dewald zeichnete sich für die Terrassengestaltung verantwortlich. Die Paletten hierfür wurde von der Firma Klute gespendet, und die Türen des Bauwagens, den man besorgt hatte, wurden von Markus Schramm erneuert. Alle Arbeiten wurden ehrenamtlich und ohne Entlohnung ausgeführt. Das Gelände gehört der Firma Geländer Wolf. Die Pachteinnahmen werden allerdings gespendet. Auch der Träger, die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld, hat 250 Euro für dieses Projekt beigetragen.

Sylvia Knobloch, die das Waldprojekt betreut und organisiert, erläuterte, dass die Kinder sich an zwei Tagen in der Woche für den Waldkindergarten anmelden können. Vom Waldkindergarten aus werden dann natürlich auch Ausflüge in die nahen Wälder und Felder unternommen – als eine gute Ergänzung zum herkömmlichen Kindergartenalltag. ron