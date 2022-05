Festlicher Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation in Hofheim

Hofheim. In der Hofheimer Friedenskirche erinnerte sich am Sonntag der Goldene Konfirmandenjahrgang an seine Konfirmation vor 50 Jahren. Der von Pfarrer Holger Mett geleitete Festgottesdienst wurde musikalisch vom evangelischen Posaunenchor unter Leitung von Dirk Hindel und Organist Peter Steininger mitgestaltet. Gemeinsam mit Pfarrer Mett und Karlheinz Storch, der die jungen Menschen am 14. Mai 1972 in Hofheim konfirmiert hatte, zog der Jubeljahrgang zu den Klängen der festlichen „Libussa-Fanfare“ in das Gotteshaus ein. Neben Chorälen spielte der Posaunenchor noch „Wondelful World“ und „Ins Wasser fällt ein Stein“. Nach der Ehrung und Segnung der Konfirmanden erinnerten diese noch im Gottesdienst an die Verstorbenen aus ihrem Jahrgang und wiederholten dieses Gedenken im Anschluss auch auf dem Hofheimer Friedhof. Danach trafen sich die Goldkonfirmanden zum gemeinsamen Essen in Bürstadt. fh (Bild: fh)

