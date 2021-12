Festliche Stimmung trotz Abstand und Hygieneregeln

Hüttenfeld. Vergangenes Jahr hoffte man noch, es sei eine einmalige Sache, Heiligabend eingeschränkt durch die Pandemie. Doch in diesem Jahr holte Corona Weihnachten und die Kirchen wieder ein. Und so haben in Hüttenfeld die evangelische und katholische Gemeinde eine Aktion für Heiligabend und die Feiertage organisiert, die mit den Abstands- und Hygienerichtlinien vereinbar war.

Über die Feiertage verteilt nutzten Familien die Möglichkeit, durch einen kleinen Spaziergang in weihnachtliche Stimmung zu kommen. An den beiden Kirchen, dem Schloss Rennhof und am Bürgerhaus gab es für jede Familie ein Säckchen mit „Weihnachtsstimmung zum Mitnehmen“.

Neben der klassischen Weihnachtsgeschichte, die in Abschnitten an Ort und Stelle vorgelesen werden konnte, waren in dem Säckchen eine Kerze, etwas Schokolade, Tee und für die Kinder Teile eines Krippenbildes. Alle vier Teile zusammengefügt ergaben ein komplettes Bild mit Maria, Josef, dem kleinen Jesuskind und den anderen Accessoires wie Hirten und Könige, das anschließend an den Fenstern der Familien für jedermann beim Weihnachtsspaziergang bewundert werden konnte.

Am Heiligabend um 22 Uhr dann waren durch die Bestimmungen nur wenige Besucher in die ansonsten zu Weihnachten proppenvolle Gustav-Adolf-Kirche gekommen. Für sie gab es neben Besinnlichkeit und einer Predigt von Thomas Höppner-Kopf noch ein musikalisches Highlight. Lotti Ehret sang begleitet von den Schwestern Ricarda (Cello) und Clara Thomas (Geige) eine Arie aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und ein Weihnachtslied von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die drei jungen Damen verbreiteten stimmungsvoll zum Fest der Liebe Trost und Zuversicht in der durch Angst geprägten Zeit. ron

