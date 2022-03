Festival erlebt Neuauflage

Lampertheim. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr ist für diesen Sommer eine Neuauflage des Lampertheimer Stadtpark-Festivals geplant. Voraussichtlich an den beiden letzten Wochenenden im Juli soll es auf einem erweiterten Festivalgelände im Stadtpark stattfinden. Zurzeit laufen in der Stadtverwaltung die Vorbereitungen dafür.

Viel Zuspruch fand das Sommerpro-gramm im letzten Jahr. © Berno Nix

Ziel des zuständigen Fachbereichs Kultur, Bildung und Ehrenamt ist es, der Lampertheimer Bevölkerung und Gästen aus der Region an beiden Wochenenden ein bunt gemischtes Programm für Jung und Alt zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Und das an der frischen Luft, um auch für eventuelle Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gut gerüstet zu sein.

„Groove Generation“ verpflichtet

Die Verantwortlichen haben zahlreiche Künstler angefragt und warten nach eigenen Aussagen momentan noch auf Rückmeldungen. Erste Zusagen gibt es bereits: So soll nach derzeitiger Planung „DNS Cover Rock“ am Freitag, 22. Juli, auftreten. Ein Auftritt der bekannten „Groove Generation“ ist für Samstag, 30. Juli, geplant. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Für diese beiden Konzerte können über die Homepage www.stadtpark-festival.de auch schon Tickets gekauft werden. Die gibt es in zwei Kategorien: Der Normalpreis beträgt 7,72 Euro. Hierbei gilt freie Platzwahl zwischen Stehplatz, Stehtisch oder Sitzplatz. Ein VIP-Ticket kostet 37,22 Euro und berechtigt zum Zutritt zum VIP-Bereich mit eigener Bar und extra Toiletten. Außerdem sind im Ticketpreis vier Getränke und ein Essensgutschein erhalten.

Die Bewirtung übernehmen der Getränkehandel Boxheimer und die Imbissbetriebe Herrmann. Sie sind als Partner der Stadtverwaltung außerdem für den Auf- und Abbau auf dem Festivalgelände und die Infrastruktur zuständig und übernehmen Werbung sowie Ticketverkauf.

Die Stadt Lampertheim kümmert sich um die Verträge und Gagen für die Künstler, die Öffentlichkeitsarbeit und die Absprachen mit den zuständigen Behörden. Erster Stadtrat Marius Schmidt wird das Festival offiziell eröffnen.

MIL gestaltet einen Abend

Neben Bands aus der Region wird auch die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) an einem Abend auftreten. Außerdem ist für Donnerstag, 28. Juli, ein Auftritt des DJ-Teams Fenshi Sound – Sound of the People vorgesehen.

An den beiden Sonntagnachmittagen soll es, so die Planung der Verwaltung, ein kostenfreies Familienprogramm geben. Damit möchte die Stadt vor allem Kindern und Familien nach zwei Jahren Pandemie wieder ein Stück Normalität bieten.

Info: Aktuelle Infos unter www.stadtpark-festival.de