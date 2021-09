„Fest der Freude“ steht an

Hofheim. Als „Fest der Freude“ tituliert die Liebenzeller Gemeinde ihr diesjähriges Jahresfest am Sonntag, 5. September, ab 14.30 Uhr rund um das Gemeindezentrum in der Hofheimer Kirchstraße 60. Auf eine ganz neue Art soll das Fest gefeiert werden. Kleine und große Aktionen mit Bogenschießen, Magnetfischen, einem Luftballonstart um 16 Uhr beim Festakt, Reitangebot und vielem mehr werden rund um das Gemeindezentrum angeboten.

Kulinarisch können die Besucher wählen zwischen Grillwagen, Eis, Zuckerwatte, Kaffee und kühlen Getränken. Den musikalischen Rahmen bildet ab 17 Uhr die Combo „Planet Weschnitz“ mit Musik aus aller Welt. Anmeldungen werden per E-Mail an lg.hofheim@gmail.com oder telefonisch unter 06241/98 51 80 entgegen genommen. Am Festtag können Besucher über einen QR-Code oder den Eintrag in die Teilnehmerliste einchecken. fh