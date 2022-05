Ein Angebot für die gesamte Familie und besonders für die Kinder und Jugendlichen, die in den Sommerferien nicht in den Urlaub fahren können, ist der auch in diesem Jahr angebotene Ferienpass.

Erstmals bieten die Kommunen Lorsch und Lampertheim diesen Ferienpass gemeinsam an, um jungen Bürgern zwischen sechs und 17 Jahren und deren Familien ein attraktives Angebot zur Gestaltung der

...